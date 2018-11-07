江家古厝行動城堡咖啡館 喵星人來就收編

2018年11月07日 07:17 中時 劉秀芬

咖啡館店長梁其盛也將貓咪都取了名字，最小隻黃貓本名Yellow，小名耶魯。（劉秀芬攝）

許多人到假日喜歡到郊外走走，而鄉下郊區餐廳、咖啡館因店大地廣多多少少都養了不少寵物，位於台南市楠西區的江家古厝行動城堡咖啡館，開店不到一年，已經收編了數隻歲數、花色不同，不請自來的喵星人。

去年底江家旅外子弟黃漢威將老家整修為行動城堡咖啡館，並請拿下全國創意拉花冠軍的外甥梁其盛擔任店長，近一年來成為前往梅嶺、曾文水庫遊客順遊熱門打卡點，帶動江家古厝成為觀光景點，附近的喵星人當然也發現了這個好地方。

江家古厝是全台灣最大的單一姓氏宗族，代代相傳近300年，保有傳統式建築三合院現有130多戶。行動城堡咖啡館開張後，附近親戚鄰居餵養的浪貓經常跑來玩耍，黃漢威的太太黃慧如先收養了一隻，接下來其他貓好康逗相報，紛紛前來光顧，常客就有4、5隻，於是她蓋了一座兩層樓大貓籠，讓年齡較小的貓可以有休息睡覺的地方，免受附近流浪狗干擾。

平常貓咪就在古厝、咖啡館到處亂跑，爬樹、撲蝶、互相追逐，較大膽就在喝咖啡客人腳下流轉，到處跳上跳下，每到放飯時間，喵星人就自動集合。咖啡館店長梁其盛也將貓咪都取了名字，最小隻黃貓本名Yellow，小名耶魯，一聽到搖飼料桶的聲音就現身，其他喵星人雖被收編，但還是不改浪貓愛四處遊蕩個性，遊客到咖啡館逛逛可有不期而遇的驚喜。

(中時 )