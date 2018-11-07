新北》中和晚會熱情高歌 蘇貞昌：讓新北與國際接軌！

2018年11月07日 01:29 中時 葉書宏

新北市長候選人蘇貞昌結束鶯歌市場掃街行程後，6日晚再至中和與上千位的市民共同參加音樂晚會。（葉書宏翻攝）

新北市長候選人蘇貞昌結束鶯歌市場掃街行程後，6日晚再至中和與上千位的市民共同參加音樂晚會。（葉書宏翻攝）

新北市長候選人蘇貞昌結束鶯歌市場掃街行程後，6日晚再至中和與上千位的市民共同參加音樂晚會。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌結束鶯歌市場掃街行程後，6日晚再至中和與上千位的市民共同參加音樂晚會。民進黨新北市黨部主委余天、立委江永昌、議員林秀惠、張瑞山，議員候選人張維倩、張志豪等人也出席同樂。

不只現場群眾多到椅子不夠坐，線上更有一千多位的觀眾一起參與。蘇貞昌在現場不但為大家獻唱，同時也向大家呼籲，新北需要有眼光、有能力的市長，帶領新北與國際接軌，希望大家給蘇貞昌機會，改變新北這座城市。

參加晚會現場前蘇貞昌先至北聖宮向媽祖參拜，北聖宮的信眾還特別提到，懸掛在廟前的匾額就是蘇貞昌當台北縣長時贈與的，蘇貞昌則說，未來當選一定要以新北市長的名義再送一塊。

蘇貞昌上台致詞時則跟市民們分享，剛剛參拜他特別感謝媽祖的保佑，讓他得到大家支持出來為大家做事，為中和解決淹水問題，也替大家蓋停車場，希望未來能繼續為新北打拼。

蘇貞昌也表示，現在適逢中美貿易戰，台商都要回台灣投資，新北位置好、土地多又有高技術的勞工，一定要抓住機會，為新北做產業升級，蘇貞昌強調「新北需要一位需要有經驗、有能力、有眼光的市長與國際接軌！」並且他也提到，不論是辦活動、做建設或向中央爭取經費，他有過往的政績做保證，未來一定能盡力完成。

隨後，余天主委也邀蘇貞昌共唱一曲「回鄉的我」，台下觀眾也熱情合唱。蘇貞昌唱完後有感而發地說，雖然自己唱的不好聽，但每一句都是唱入心裡，尤其看到余天生病卻仍不辭辛勞的為他助選，連全家都出動幫忙，實在揪甘心。

蘇貞昌也說，過去不論是考台大或律師都可以靠自己努力完成，但選市長除了他努力打拼外，更需要每位市民一票又一票的到相挺，希望大家能夠站出來支持會做事的蘇貞昌，讓他再次改變新北這座城市！

(中時 )