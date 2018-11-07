烏來樂活之旅！壯麗美景伴泡湯！森林秘境吸芬多精

2018年11月07日 05:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序秋冬，正是泡湯好時機！想要滿足美味小吃、體驗原住民文化、泡熱呼呼溫泉，沐浴森林芬多精嗎？不妨來趟烏來之旅吧！在今年9月復園的「內洞森林遊樂區」賞白絲瀑布直洩而下，大口吸芬多精做瑜珈；漫步森林浴用負離子等可洗滌身心靈！走累流汗後，再到烏來泡湯趣，不管是個湯屋沈思獨處，或在露天風呂賞壯麗美景，一個人的旅行也自在，多人的旅行更開心。

●內洞森林遊樂園區！「空氣維他命」任你吸到飽

樂活風盛行，這趨勢也反應在旅遊中！在烏來就有一個賞綠意、瀑布，還能沉浸在大自然裡，提供身心靈放鬆的森林場域，這就是今年九月重新開放的「內洞森林遊樂園」。

內洞森林遊樂區園總面積約為1191.34公頃，海拔高度約為230～800公尺，區內自然生態豐富多元，相傳每到春夏時節，蛙聲頻仍傳，故稱「娃娃谷」。

園區入口處通往內洞瀑布的觀瀑步道，全長約1公里平緩無坡，沿途可欣賞南勢溪流域以及豐富的動植物景觀，鳥語花香，綠意盎然，自然生態造育還有豐富的活氧、負離子和森林芬多精，從九月開放至今，每天都湧入滿滿人潮。

值得一提的是，內洞的瀑布群更是馳名全台的瀑布，其中信賢瀑布還曾獲選為最美的瀑布第一名。看美麗瀑布如白絹暢流而下，或層層堆疊瀑布野性又浪漫！除瀑布壯觀美，這裡溪透露碧綠色，伴隨急湍、峽谷緩緩而下，映照藍天白雲，彷彿人間仙境。

烏來璞石麗緻溫泉會館的個人湯屋。（圖取自「烏來璞石麗緻溫泉會館」Facebook）

●烏來泡湯賞美景！美味料理享禪風

烏來這個名字怎麼來，相傳這是泰雅族原住民的用語，意思是「冒煙的熱水」，烏來泉質為弱鹼性碳酸泉，清徹透明，故有「美人湯」之稱！在烏來就有許多溫泉業者，想規劃一日遊的旅客，可到露天的野溪溫泉泡湯，另烏來老街上的「國際岩湯」設有湯屋或露天池，泡完熱呼呼的湯，啜飲咖啡品香醇。

烏來「璞石麗緻」以極簡、自然為設計風格備受遊客喜愛。

如需過夜的旅人不妨挑個溫泉旅館放鬆身心，位在老街不遠處的「璞石麗緻」以極簡、自然為設計風格，精心鋪排的園藝、水池及波浪狀的木藝圍牆，整體空間融合天然景觀備受海內外遊客喜愛。

「璞石麗緻」僅有30個房間，但房間內有獨立湯屋，放好溫泉水，蒸氣緩緩而升！這時打開竹簾，秀麗山水近在眼前，思索古今，傾聽我與山林的對話。這裡也有男女大眾湯露天風呂、水療SPA，備受女性喜愛的芳香草療浴湯。

泡湯暖和後，也能品味異國特色結合的套餐美食，用原住民「馬告」製作竹笙雞湯、法式料理整盤的香肩松阪豬等！用美食和風景抵抗全世界所有的悲傷和迷惘！

●樂活之旅在烏來！森林浴、暖湯、美味都滿足

「人生如果不是一場美好的冒險，那就什麼也不是了。」旅行不需要有什麼目的，有時候意外與邂逅也能讓旅行更美好、更有意義！

台北轉個彎，搭乘捷運轉乘公車來烏來走走吧！帶著一顆放空的心，拿著你的相機！用你的眼與心看大自然之美，瀑布的聲音、原民的熱情、童趣台車、暖和溫泉！烏來好湯綠遊經，讓我們啟程出發吧！

(中時電子報)