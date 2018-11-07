誠品松菸「小食光」市集拚美味！韓式炸雞PK夜市鹽酥雞

2018年11月07日 05:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

誠品松菸又有新美味！自從吳寶村麵包店撤離松菸後，許多人好奇誠品會如何利用這塊區域！時序入秋，這裡成為「小食光」市集！韓式炸雞PK台式鹽酥雞，你愛哪一味？有的韓國第一大連鎖炸雞「NeNe Chicken」、還有師大夜市必吃美食的「師園鹽酥雞」外，這還有炭烤饅頭創意台式漢堡、爆漿車輪餅，異國料理、特色美味都能在此品嚐。

誠品生活松菸店｜B2全新改裝開幕「小食光」市集，引進人氣名店「師園鹽酥雞」。（誠品提供）

韓國主持天王劉在錫代言超過十年、擁有上千家店鋪的韓國第一大連鎖炸雞「NeNe Chicken」即將登台，首家旗艦店預計11/10於誠品生活信義店正式開幕！原汁原味的韓國六大人氣招牌口味炸雞，醬料皆為當地直送，11/10-11/16開幕期間凡至店內用餐打卡，就送韓國國民小吃「糖餅佐冰淇淋」乙份；而在師大夜市稱霸30年的超人氣「師園鹽酥雞」也進駐松菸店，在全新改裝開幕的「小食光」市集匯聚台灣各地美食人氣王，希望讓台灣平民美食發揮更大的品牌力量。

誠品生活松菸店｜「小食光」市集｜魯冰味。（誠品提供）

用創新顛覆傳統美食街印象，誠品生活松菸店B2全新推出的「小食光」市集，讓美味不再是宵夜限定！師大夜市必吃美食的「師園鹽酥雞」酥脆多汁搭配濃郁蒜末，十分唰嘴；南機場夜市的「魯冰味」則採用數十種中藥材滷汁熬製上選滷味；還有淡水深夜暖胃名店「四葉關東煮」，湯頭清甜難忘。想嚐鮮？

誠品生活松菸店｜「小食光」市集｜老日香餅舖。（誠品提供）

這裡也找得到：「Mr.雲創意」主打炭烤饅頭創意台式漢堡、「旺萊甜爆漿車輪餅」胖卡餐車帶來珍珠奶油創新口味，而「Well唯Café」則推出結合玫瑰花造型冰淇淋與雞蛋仔的夢幻「花蛋仔」，風靡網美圈。同時也設置了夜市常見的彈珠台、套圈圈，讓全新改裝的松菸「小食光」市集充滿樂趣！

誠品生活松菸店｜「小食光」市集｜Mr.雲創意。（誠品提供）

除了「小食」，誠品生活也引進不少美食概念店全新進駐！松菸店一樓的「COMEBUYTEA」首創「原葉現磨 單杯鮮萃」，不提供置放過久的預泡桶茶，實現茶藝大師手沖級口感，保留100%原葉菁華，11月更限定推出全新早餐─厚片、三明治、滿福堡及可頌等，喝茶之餘還能配上美好早點；信義店12/5即將開幕的「卓也小屋fusion dining」則以來自苗栗在地山林餐廳的概念，重現精緻創意蔬食養身套餐，邀您來嚐鮮！

誠品生活松菸店｜COMEBUY TEA。（誠品提供）

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(中時電子報)