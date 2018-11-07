書籍裝幀設計！「金蝶獎」初選公布！五感延伸成亮點

2018年11月07日 06:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

書超越書籍，不只能看，也能聞、也能聽！從設計看到台灣創意無限！2019第十五屆「金蝶獎」台灣出版設計大獎初選名單揭曉，共計45本書籍入圍。評審團指出，今年入圍作品設計回歸簡約，少了華麗，多了內斂，除了在材質選擇、體驗性感受上做了深化的處理，並擴及閱讀的功能性，讓書在閱讀、觸摸之餘，也出現了「味道」等實驗性設計，進而喚起人的五感交融，全靠設計師如何將魔鬼藏在細節裡。

邁入第十五屆的金蝶獎，由文化部主辦、財團法人台北書展基金會承辦，國立臺灣師範大學圖書館、田田圈文創工作群協辦，是台灣鼓勵書籍設計最重要的獎項。參賽作品期限自2017年7月1日起至2018年6月30日初版的圖書為主，今年競賽，線上報名計有424件書籍，經過初選，共有45件作品入圍。

在這次參賽作品，評審顏伯駿觀察到近年來書籍設計嘗試延伸感受性的趨勢，在五感的延伸上越來越極致。顏伯駿指出，現在的設計師已不單就封面的圖像及內文的編排來思考「何謂書籍設計？」，甚至已經擴充到「何謂閱讀？」

就材質選擇、體驗性感受都做了很深化的處理，讓紙不只是紙，而是生活中的記憶連結點。像《氣味島》出現「味道」的設計，觸發讀者對氣味的想像，連結記憶中的感知，甚至引發讀者「記憶中材質想像的詮釋」。這種以系列思考書籍的概念，「實驗性」十足，也是本次比賽中突出的作品，運用描光方式像是一種小火花，令讀者有細緻的體會。

金蝶獎將於11月邀請國際評審進行決選，從45件初選作品中選出金、銀、銅獎各一名，及榮譽獎10名，最高獎金為10萬元。所有入圍作品，除了在2019年台北國際書展「書展大賞館」展出外，得獎作品也將於2019年1月上旬以記者會方式公布，並送至德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」。

(中時電子報)