書寫生命跨未來！台灣美術家傳記叢書發表

2018年11月07日 06:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

重建台灣藝術史！讓民眾深入了解資深藝術家的故事！文化部所屬國立台灣美術館6日舉辦「家庭美術館─美術家傳記叢書」暨「台灣資深藝術家影音紀錄片」發表記者會，多位藝術家與前輩藝術家的家屬齊聚一堂、叢書作者、審查委員及紀錄片導演等均出席，重現藝界風華。

文化部次長蕭宗煌表示，台灣近年強調軟實力的強化以及台灣文化的再造，希望更有結構性的研究台灣藝術史。「家庭美術館─美術家傳記叢書」與「台灣資深藝術家影音紀錄片」在藝術家作品的之外，也著重在藝術家的生命史，為台灣藝術史研究開啟另一種思維。

國美館林志明館長則強調，「家庭美術館─美術家傳記叢書」及「台灣資深藝術家影音紀錄片」至今〈107〉年共累積出版121冊傳記叢書及37部影音紀錄片，以傳記的方式書寫歷史，深入淺出地爬梳藝術家生平。這兩套出版品非常適合「走入家庭」，也代表著蒐集此套叢書及影音紀錄片在家裡就能擁有一座具體而微的美術館。

今年共出版吳景欣著《融會・至真・蔡雲巖》、陳長華著《浪漫・夢境・許武勇》、鄭芳和著《鐵焊・超越・高燦興》、王偉光著《建構・空相・李德》、蕭瓊瑞著《吾土・笙歌・劉耕谷》、廖新田著《痕紋・印紀・周瑛》、劉永仁著《低限・無限・李再鈐》、潘襎著《寂靜・沉思・陳景容》、徐婉禎著《色彩・人間・謝里法》、盧梅芬著《傳譯・詩意・撒古流共10冊「家庭美術館─—美術家傳記叢書」；以及5部「台灣資深藝術家影音紀錄片」：《油彩化身─陳澄波》、《風土詩情─林玉山》、《膠彩人世美─陳進》、《百變膠彩─郭雪湖》、《現代繪畫先驅─李仲生》。兩項出版計畫均展現台灣藝術家熱情且豐沛的創作精神與能量，是台灣藝術史上不容忽視的篇章。

「家庭美術館─美術家傳記叢書」及「台灣資深藝術家影音紀錄片」以藝術家獨特的生命歷程為主軸，一點一滴描述二十世紀以來台灣近代美術開拓者的前輩藝術家們，默默地在這塊土地上刻劃的生命經驗，以及他們的傳承與對新一代台灣藝術家的影響。

(中時電子報)