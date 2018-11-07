11／07 三大報頭條要聞

2018年11月07日 07:20 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●高雄市長選情空前激烈，民進黨台北市長候選人姚文智昨呼籲，全黨一起努力，協助民進黨高雄市長候選人陳其邁打贏高雄這一仗，更進一步宣示，「選前之夜」包含蔡英文總統在內的黨內大咖，若是為了高雄分身乏術，無暇為他站台，「姚文智欣然接受。」

●美國總統川普至今唯一公開讚揚的「權威中國通」白邦瑞（Michael Pilisbury），5日接受本報獨家專訪表示，對於大陸提出的新型大國關係，川普沒有在這個問題上說死，川普上任初期也對陸方充滿善意，但陸美關係的發展受到各自內部勢力的制約，美國現在對陸政策就像是鄧小平的名言「摸著石頭過河」，他也無法準確預測陸美關係的未來。不過他強調，他相信兩邊的愛國者（Patriots）會合得來（get along）。

●小野挺其邁，引爆網友湧入柯文哲臉書粉絲頁，在近期兩則宣傳市政與選舉募資活動的貼文下方PO文抗議，不但建議應該換掉小野，還有人直接批柯「無情無義對待韓國瑜」。

●民進黨傾「全政府之力」輔選高雄，蔡總統、府祕書長陳菊輪流南下，馬時期府副祕書長、北市議員候選人羅智強昨直言，民進黨和陳菊不要搞錯，總統府是憲法明定行政機關，以公務預算運作，不是民進黨的幫派堂口。

◎旺報

●繼山東、寧夏等大陸地方省市區將台港澳辦整併後，做為大陸對台最前沿的福建省，6日也正式組建「台港澳事務辦公室」並掛牌。北京涉台人士指出，福建對台具指標意義，將「台」置於「港澳」前，也足見對台工作重於港澳。新單位成立後，主任由原福建台辦主任王玲直接轉任，副主任則有五位，包含原省台辦及原省僑辦的副主任。

●大陸對台二把手、全國政協主席汪洋6日下午在大陸國台辦主任劉結一等官員陪同下，在全國政協禮堂會見全國工業總會理事長王文淵一行。汪洋表示，工業總會是台灣最具有影響力社團之一，並感謝其會員在大陸投資，為大陸現代化建設做貢獻。他也肯定大家在積極促進中國統一問題上，從不同角度做了工作。

●美國期中選舉結果今日出爐，學者認為，不管哪黨獲勝，陸美進入競爭的態勢不變，但雙方的談判優先項目會逐步明晰。另外，貿易戰之外，雙方衝突最可能發生地點，由高至低分別是南海、台灣以及朝鮮半島，其中南海「擦槍走火」可能性最大。

●珠海航展開幕。CR929民用客機格外受到注意。

中俄國際商用飛機有限責任公司（CRAIC）與其母公司，中國商飛公司（COMAC）與俄羅斯聯合航空製造集團公司（UAC）聯合為CR929長程寬體客機展示樣機揭幕。這是CR929長程寬體客機1:1展示樣機首次在國際航展上展出。

◎工商時報

●距離11月24日大選，進入倒數13個交易日。金融股挾高殖利率、股價估值偏低等5大利多，扮演政策重要護盤指標。據統計，近20個交易日，八大官股券商買超元大金、中信金及兆豐金等金融股，尤其近日外資認錯回頭加碼金融股，帶動金融類股指數連3漲。

●川普與習近平終於在11月找到了共同點！他們都不希望美國聯邦準備理事會快速調高利率，但是，升息與否的決定權在聯準會主席鮑爾召開的利率決策會議，川普與習近平兩人能夠置喙的餘地不大，只能被動因應。在中美貿易戰夾縫中求生存的台灣，更是如此。

●在美國缺席下，日本推動的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）即將在年底上路，與歐盟的自貿協定（EPA）也將在明年2月生效。接下來日本將力爭與東協的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）在明年實施。明顯看出，日本現已躍居亞洲自由貿易主導地位。擁有11個會員國的CPTPP將在12月30日零時正式生效，成為亞洲形成自貿板塊的重要一步。

●首屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）再傳利多消息，上海市副市長吳清昨（6）日透露，上海自貿區的新設片區擴大範圍將會相當大，具體情況將很快披露。專家預測，新納入片區以新虹橋地區和上海臨港地區最被看好，消息也激勵當日陸股上海自貿概念股大漲。

(中時電子報)