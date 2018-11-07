獨家》「蔬食界賓士」 台北VERDE時尚蔬食餐廳開賣

2018年11月07日 07:38 工商 姚舜

「肉感」十足的低溫慢烤小玉西瓜片上，搭配了袖珍菇帽、帕瑪森起司與迷你彩椒，口感與味道皆極富層次。（圖／姚舜）

〈VERDE〉蔬食餐廳的麵包抹醬，以精緻手工做成了迷你胡蘿蔔的樣態，形色味皆魅人。（圖／姚舜）

〈謙卑的蘿蔔〉是取客家甜點〈九層糕〉的概念，將紅白蘿蔔泥與優格結合後低溫烤製，再與不同樣的蘿蔔搭配呈盤。（圖／姚舜）

〈番茄共和國〉的形色似番茄，內餡是以不同技去製作的將6種不同品種番茄，襯底的土壤是用風乾黑橄欖和可可製作。（圖／姚舜）

〈VERDE〉的〈擬鵝肝〉，是將花生與腰果打成泥後，與椰子油和炒過的香菇泥混合做成，上面再以甜點和雪莉酒醋漬過的葡萄點綴，味道好極了。（圖／姚舜）

〈部落石燒湯〉是由服務人員在客人桌前服務、以高溫石頭加入湯中使湯沸騰。（圖／姚舜）

〈部落石燒湯〉的湯汁是用牛蒡與辛香料熬煮，碗內並放了牛蒡絲、香菇和猴頭菇增加口感。（圖／姚舜）

〈薩丁尼亞小米麵〉的米形麵是用杜蘭小麥粉製作，並用墨西哥風味醬汁提味，上面逐層疊放了櫛瓜和酥炸九層塔。（圖／姚舜）

清口腔的〈Sorbet〉是用黑蔔萄汁與雪莉酒醋製作，甜中帶酸、口感清新。（圖／姚舜）

這道菜名為〈新舊台灣味〉，除了用老菜脯和梅干菜作醬提味，各式蔬菜中還穿插了一薄脆蘿蘿鑲糯米，傳遞〈蘿蔔糕〉的味覺體驗。（圖／姚舜）

〈蔬菜千層〉的酥炸豆皮下有各式蔬菜和帕瑪森起司，並用墨西哥香料粉和素香菇肉臊提味。（圖／姚舜）

〈VERDE〉的〈蔬食鹹派〉是用野餐籃盛裝，並用主廚在客人桌邊服務。（圖／姚舜）

與多樣蔬菜共陳的〈蔬食鹹派〉，透過精緻呈盤，展現一股優雅氣韻。（圖／姚舜）

這甜點是用台灣在地紅心芭樂與洛神花製作，呈盤並體現季節感。（圖／姚舜）

此甜點是用新鮮草莓搭配布列塔尼脆餅，以香草籽橙酒醬和優格提味，是很經典道地的法式甜點。（圖／姚舜）

隱藏版甜點利用溫度與酒精揮發，製造「枝開葉散」的視覺效果。（圖／姚舜）

器宇非凡的〈VERDE〉時尚蔬食餐廳，是由知名的西班牙名廚Daniel Negreira Bercero（左2)統籌顧問，並由Timothy呂學明Timothy（右2)、Vicent王致晟（左1)雙主廚設計菜餚，甜點主廚則為Adam劉隆昇（右1)。（圖／姚舜）

〈VERDE〉時尚蔬食餐廳的裝潢雅緻、空間寬敞舒適。（圖／姚舜）

終於，台北東區出現了一家傳遞Fine Dining體驗的高檔時尚蔬食餐廳，業已試營運並將在11月11日正式開幕的這家餐廳的名字叫〈VERDE〉。

〈VERDE〉位在台北市仁愛路與延吉街口、昔日曾為聯邦銀行的B1，1樓是比利時頂級巧克力〈DARCIS〉台灣旗艦店、2樓則是以飲品、甜點和輕食為主的〈Cafe DARCIS〉，投資業主是全球最大賓士代理商中華賓士二代經營者、御香食品集團董事長劉楚明，茹素的他利用3個樓層共構，打造台北頂級時尚美食新聚點。無論是蔬食主義者或食饕與吃貨，可以在〈VERDE〉看到並吃到廚藝團隊以當代精緻法菜廚藝，演繹各式台灣在地蔬果食材的極致華麗展演。在台北，這樣的蔬食餐廳，前所未見，是第一，也是唯一，堪稱「蔬食餐飲業界的賓士」。

Vegan已是品味新食尚，為了傳遞非凡蔬食體驗，御香食品集團董事長劉楚明請了〈隱丹廚〉著名的西班牙籍大廚Daniel Negreira 擔任顧問並協助統籌規畫。熟悉兩岸高端餐飲市場生態的Daniel Negreira請來了曾在於紐約米其林一星餐廳歷練的Timothy呂學，以及在台灣法式餐飲業界有豐富資歷的Vicent王致晟，兩人共同擔任〈VERDE〉餐廳的主廚。甜點主廚則是曾與Daniel一起赴上海打拚共事的Adam劉隆昇。

「雙主廚」不是為了創造話題亮眼，Daniel這樣的安排是希望為〈VERDE〉餐廳注入不一樣的DNA。在美國求學長大並有10多年名店資歷的Timothy，擅長現代精緻廚藝且富藝術創作性格，而台中鄉村長大的Vincent，廚藝啟發來自曾是總鋪師的阿她嬤，加上從年輕時就喜歡逛菜場，這幾年得空更跑到產地尋根並與小農交朋友，所以了解台灣食材與節氣。「彼此互補，菜會更好」，Daniel說。

〈VERDE〉菜單上的菜餚多數是Timothy和Vicent兩位主廚研發設計，Daniel的角色像個教練，讓菜餚的味道更精準，形色更完美。

〈VERDE〉的菜餚食材多來在台灣在地，種類多樣繽紛且不以許多蔬食餐廳「不是菇菌就是豆製品」，且菜餚全是廚師在廚房烹調料理，完全沒用到加工製品或半成品，這樣的料邏輯使得菜餚更新鮮，也充滿了「生趣」。

以當代精緻法菜廚藝演繹菜餚，形色本就誘人，而〈VERDE〉的蔬食讓食饕或吃貨更加驚艷與激賞的是，兩位大廚透過多元且妙廚藝結合異國醬汁與辛香料，顛覆了「蔬食就是單調」的刻板印象，進而吃素成為優雅時尚體驗。

台灣的小玉西瓜肉。紅色的胡蘿加成泥與白色的優格，加了植物性藻膠再扣模低溫烘烤定型，再一層一層做成了紅白相間的九層糕。還有，片薄了的白蘿蔔，捲入了糯米再蒸製成西式蘿蔔糕，以及以假亂真、用6種不同品種番茄作餡的〈番茄共和國〉，這樣的廚藝、這樣的菜，傳統蔬食餐廳沒見過。

將花生與腰果泡水、煮爛、打成泥，再加入用椰子油炒過的茄子泥，再一起攪拌成泥狀再過篩、定型製成?醬，那口感質地與味道，像極了鵝肝醬，完全讓人忘了它是「蔬食」。呈盤時，主廚再將用雪莉酒漬的金香葡萄點綴其上，形色再上層樓。

為了傳遞非凡蔬食體驗，在〈VERDE〉享用套餐，有些湯品與甜點是採桌邊服務，這樣的出菜方式讓客人增加了更多的食趣。而隱藏版的〈蔬食鹹派〉，更是由主廚提著野餐籃到客人桌邊，在客人眼前將鹹派與綠色蔬食現場組合。

〈VERDE〉試營運期間只供應晚餐，10道菜、2080元，這個價位與目前市場主流Fine Dining餐廳相比其實很有競爭力。11月11日正式開幕後將開始供應午餐。

(工商 )