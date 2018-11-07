獨家》「蔬食界賓士」 台北VERDE時尚蔬食餐廳開賣

終於，台北東區出現了一家傳遞Fine Dining體驗的高檔時尚蔬食餐廳，業已試營運並將在11月11日正式開幕的這家餐廳的名字叫〈VERDE〉。
〈VERDE〉位在台北市仁愛路與延吉街口、昔日曾為聯邦銀行的B1，1樓是比利時頂級巧克力〈DARCIS〉台灣旗艦店、2樓則是以飲品、甜點和輕食為主的〈Cafe DARCIS〉，投資業主是全球最大賓士代理商中華賓士二代經營者、御香食品集團董事長劉楚明，茹素的他利用3個樓層共構，打造台北頂級時尚美食新聚點。無論是蔬食主義者或食饕與吃貨，可以在〈VERDE〉看到並吃到廚藝團隊以當代精緻法菜廚藝，演繹各式台灣在地蔬果食材的極致華麗展演。在台北，這樣的蔬食餐廳，前所未見，是第一，也是唯一，堪稱「蔬食餐飲業界的賓士」。
Vegan已是品味新食尚，為了傳遞非凡蔬食體驗，御香食品集團董事長劉楚明請了〈隱丹廚〉著名的西班牙籍大廚Daniel Negreira 擔任顧問並協助統籌規畫。熟悉兩岸高端餐飲市場生態的Daniel Negreira請來了曾在於紐約米其林一星餐廳歷練的Timothy呂學，以及在台灣法式餐飲業界有豐富資歷的Vicent王致晟，兩人共同擔任〈VERDE〉餐廳的主廚。甜點主廚則是曾與Daniel一起赴上海打拚共事的Adam劉隆昇。
「雙主廚」不是為了創造話題亮眼，Daniel這樣的安排是希望為〈VERDE〉餐廳注入不一樣的DNA。在美國求學長大並有10多年名店資歷的Timothy，擅長現代精緻廚藝且富藝術創作性格，而台中鄉村長大的Vincent，廚藝啟發來自曾是總鋪師的阿她嬤，加上從年輕時就喜歡逛菜場，這幾年得空更跑到產地尋根並與小農交朋友，所以了解台灣食材與節氣。「彼此互補，菜會更好」，Daniel說。
〈VERDE〉菜單上的菜餚多數是Timothy和Vicent兩位主廚研發設計，Daniel的角色像個教練，讓菜餚的味道更精準，形色更完美。
〈VERDE〉的菜餚食材多來在台灣在地，種類多樣繽紛且不以許多蔬食餐廳「不是菇菌就是豆製品」，且菜餚全是廚師在廚房烹調料理，完全沒用到加工製品或半成品，這樣的料邏輯使得菜餚更新鮮，也充滿了「生趣」。
以當代精緻法菜廚藝演繹菜餚，形色本就誘人，而〈VERDE〉的蔬食讓食饕或吃貨更加驚艷與激賞的是，兩位大廚透過多元且妙廚藝結合異國醬汁與辛香料，顛覆了「蔬食就是單調」的刻板印象，進而吃素成為優雅時尚體驗。
台灣的小玉西瓜肉。紅色的胡蘿加成泥與白色的優格，加了植物性藻膠再扣模低溫烘烤定型，再一層一層做成了紅白相間的九層糕。還有，片薄了的白蘿蔔，捲入了糯米再蒸製成西式蘿蔔糕，以及以假亂真、用6種不同品種番茄作餡的〈番茄共和國〉，這樣的廚藝、這樣的菜，傳統蔬食餐廳沒見過。
將花生與腰果泡水、煮爛、打成泥，再加入用椰子油炒過的茄子泥，再一起攪拌成泥狀再過篩、定型製成?醬，那口感質地與味道，像極了鵝肝醬，完全讓人忘了它是「蔬食」。呈盤時，主廚再將用雪莉酒漬的金香葡萄點綴其上，形色再上層樓。
為了傳遞非凡蔬食體驗，在〈VERDE〉享用套餐，有些湯品與甜點是採桌邊服務，這樣的出菜方式讓客人增加了更多的食趣。而隱藏版的〈蔬食鹹派〉，更是由主廚提著野餐籃到客人桌邊，在客人眼前將鹹派與綠色蔬食現場組合。
〈VERDE〉試營運期間只供應晚餐，10道菜、2080元，這個價位與目前市場主流Fine Dining餐廳相比其實很有競爭力。11月11日正式開幕後將開始供應午餐。
(工商 )