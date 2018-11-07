一個月前承諾被漁民狠打臉 蔡英文遭轟：不羞愧？

台北市農委會修訂「遠洋漁業條例」等漁業三法，高額罰鍰引發蘇澳、小琉球、東港等漁民不滿，上千名漁民6日北上抗議，要求重新檢視相關法律、並強力護漁。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

不滿漁業三法罰鍰過高，2000多名漁民昨北上抗議，並痛批蔡政府靠漁民上台，對待漁民卻「條條論法」，把漁民當賊，讓漁民無法生存。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷提及蔡總統10月6日才在蘇澳全國漁民節慶祝活動上說要保障漁民生計， 如今漁民卻北上抗議，「蔡總統又被打臉難道不感羞愧？」

昨天2000多名漁民北上抗議蔡政府欺壓，多數從高雄、屏東、宜蘭等長期民進黨執政地區過來。洪孟楷在臉書指出，對比剛好一個月前的10月6日，在蘇澳舉辦的全國漁民節，蔡總統致詞說保障漁民生計，一個月後卻讓2000多名漁民上街抗議，證明蔡總統失言，這樣的總統不會感到羞愧嗎？

洪說漁民抗議政府處罰違規動則數十萬、甚至上百萬，一張罰單可能就把過去兩三個月跑船利潤全吃掉，哪裡有保障漁民？且漁民多來自高雄、屏東、宜蘭等長期是綠營執政縣市，「難怪漁民會嗆過去投過多少票給你，難道越支持、越能軟土深掘，漁民也是最軟的一塊嗎？」

對於農委會官員說因為要進歐盟市場所以不能違規，洪孟楷質疑，台灣大部分的漁獲是外銷日本，敢問歐盟國家內有多少台灣的漁貨進口？他說拿遠在天邊的市場來箝制台灣的漁民捕魚範圍，真正的南海包括沖之鳥礁等地，蔡政府因不敢得罪日本而退縮，這樣台灣漁民到底還能靠誰？

洪孟楷直言，當初對著漁民所說的一字一句，如今聽在上街抗議的漁民耳裡全是幹話假話和廢話，蔡在野時曾說，「一個總統如果讓人民在寒冷的天氣中上街頭，這個總統應該感到羞愧」。如今看到年邁的漁民們忍無可忍的上街，洪怒轟蔡英文才真該羞愧，欠漁民一個真正的道歉。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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