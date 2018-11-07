台中》最新媒體民調 盧秀燕領先林佳龍13％！

台中市長選舉民調，國民黨台中市長候選人盧秀燕(右)、民進黨台中市長候選人林佳龍(左)。(本報資料照片合成)

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中時電子報
/綜合報導

2018選舉倒數17天，最新媒體民調顯示，國民黨台中市長候選人盧秀燕支持度為43%，民進黨台中市長候選人林佳龍為30%，而與9月中民調相較，雙方差距擴大為13個百分點，但仍有二成五的選民觀望中，未來民調變化仍有很大空間。

據《聯合報民調中心》今(7日)公布最新民調顯示，國民黨盧秀燕支持度為43%，爭取連任的民進黨台中市長林佳龍為30%，雙方差距竟高達13%。盧秀燕支持者中尚有一成三投票意願低，與上次9月中調查相較來看，盧秀燕由34%大幅上升至43%，林佳龍則從33%下降至30%。

而從勝選聲勢來看，國民黨盧秀燕當選希望較大者則由21%增加到27%，民進黨林佳龍則從37%降為33%，雙方差距也逐漸趨近。

對此，有網友認為「臺中是55波的局，不是躺著選的局」、「佳龍不可能只有30%」、「不可能贏這麼多」、「支持盧秀燕」、「要小心解讀」、「蔡英文趕快多去幾趟台中吧」。

此次調查時間是在11月3日至11月5日，調查對象是戶籍設在台中市，年滿二十歲以上的合格選民，成功有效樣本共計1071份，另有151人拒訪，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3％以內。調查是以台中市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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