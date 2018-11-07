影》誰逼造反？蔡寶興告誡蔡政府：農漁民吃不飽會改朝換代

2018年11月07日 09:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導、 杜宇喬 /影音剪輯、 蔡孟哲 /綜合報導、/影音剪輯、

今年7月南部5縣市農民曾北上抗議，事隔4個了，漁民也罕見集結北上陳抗，蔡政府到底怎麼了，怎會搞得農漁民都要上街頭？琉球區漁會總幹事蔡寶興說，漁民大多支持民進黨，他們北上抗議，就是因為政府沒有好好照顧他們。他指出，歷來改朝換代只有一個理由，就是農漁民吃不飽上街造反。

上千名漁民6日北上抗議。漁民們到農委會前灑冥紙表達不滿。（資料照片 陳信翰攝）

屏東琉球區漁會總幹事蔡寶興（前排右三）表示，政府沒有好好照顧漁民，讓漁民活不下去。（中時報系資料照片）

高雄、屏東小、宜蘭蘇澳等地2000多漁民昨(6)日集結北上到農委會抗議，這是台灣史上規模最大一次的漁民陳抗。漁民因為遠洋漁業三法等法令，讓漁民已經生活不下去，再加上漁場都在限縮，沖之鳥沒法去作業，八重山以南海域也不和日本談，原來太平島附近海域也是很好的漁場，現在卻聚滿越南漁船，台灣漁民只能望洋興嘆。

中評社報導，來自屏東離島小琉球的蔡寶興表示，漁場在限縮，漁價也沒起色，罰款又那麼重，規定如此嚴格，讓漁民認為他們已經活不下去了，漁民自己組成自救會，北上來反映聲音讓政府知道，希望政府能夠重視他們的權益。

這次漁民大規模集結陳抗，政府認為背後有政治力在操作，蔡寶興保證絕對沒有這回事。能動員這麼多漁民，他解釋，東港正在辦王船祭，接下來換琉球，所以漁船紛紛回來靠，王船祭時間、選舉時間都不是漁民決定的，只是剛好碰在一起，不然漁民都在海上捕漁，怎麼有時間呢。

蔡寶興表示，為了北上陳抗，漁民早上4時就包了3艘交通船到屏東東港，和東港漁民會合後北上，到中午12時都還到不了台北，到農委會抗議結束後，還包了晚上10時的船要回小琉球，這趙會是好玩的行程嗎？

蔡寶興說，這些漁民大部分都支持民進黨，但現在為什麼要抗議民進黨，如果說漁民可以好好生活，他們會來抗議嗎？歷朝歷代之所以會改朝換代，只有一個理由，「就是農漁民吃不飽上街造反」。

(中時電子報)