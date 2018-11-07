「熊本熊」不是熊？真實身分曝光 讓台灣網友傻眼

「熊本熊」才不是熊？真實身分曝光 讓台灣網友傻眼 (翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)

友善列印
中時電子報

繼Hello Kitty被證實不是貓以後，現在連熊本熊也不是熊了！這位日本九州熊本縣地區的吉祥物，紅遍海內外，又萌又搞笑的形象深植人心，但熊本熊並不叫「熊本熊」，是叫「酷MA萌」才對！

《朝日新聞》報導，熊本縣當初為吉祥物設定的角色並不是熊，而是「熊本縣的公務員」，名叫「くまモン(Kumamon)」，曾拿下2011年吉祥物大獎，時而白目、時而呆萌的行為深受眾人喜愛，隨著「くまモン」爆紅，2013年熊本縣政府與上海事務所職員討論後，正式將音譯「酷MA萌」定為官方中文名，周邊商品也一律使用「酷MA萌」。但2014年熊本縣知事蒲島郁夫出版的新書《私がくまモンの上司です》被台灣翻譯成《我是熊本熊的上司！》，讓熊本縣秘書處呆住「為何翻譯成熊本熊，我們也不太清楚。」一傳十、十傳百，大家就只記得熊本熊，把酷MA萌忽略了。

誇張的是，朝日新聞記者在熊本市中央區的「酷MA萌廣場」街訪中港台及馬來西亞等50名華人觀光客，這隻吉祥物叫熊本熊還是酷MA萌？高達43人回答「熊本熊」，甚至有台灣人說「根本沒聽過酷MA萌」。對此，熊本縣相關負責人表示，雖然叫熊本熊比較普遍，但未來會一步步去推廣「酷MA萌」這個官方名稱。

(中時電子報)

酷MA萌騎腳踏車(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)
酷MA萌騎越野機車(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)
酷MA萌網美照(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)
酷MA萌騎馬(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)
(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)
(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)
(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)

影》誰逼造反？蔡寶興告誡蔡政府… 中部空品「紅害」拉警報！ 周五…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。