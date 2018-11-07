「熊本熊」不是熊？真實身分曝光 讓台灣網友傻眼

2018年11月07日 09:15 中時電子報 莊楚雯

繼Hello Kitty被證實不是貓以後，現在連熊本熊也不是熊了！這位日本九州熊本縣地區的吉祥物，紅遍海內外，又萌又搞笑的形象深植人心，但熊本熊並不叫「熊本熊」，是叫「酷MA萌」才對！

《朝日新聞》報導，熊本縣當初為吉祥物設定的角色並不是熊，而是「熊本縣的公務員」，名叫「くまモン(Kumamon)」，曾拿下2011年吉祥物大獎，時而白目、時而呆萌的行為深受眾人喜愛，隨著「くまモン」爆紅，2013年熊本縣政府與上海事務所職員討論後，正式將音譯「酷MA萌」定為官方中文名，周邊商品也一律使用「酷MA萌」。但2014年熊本縣知事蒲島郁夫出版的新書《私がくまモンの上司です》被台灣翻譯成《我是熊本熊的上司！》，讓熊本縣秘書處呆住「為何翻譯成熊本熊，我們也不太清楚。」一傳十、十傳百，大家就只記得熊本熊，把酷MA萌忽略了。

誇張的是，朝日新聞記者在熊本市中央區的「酷MA萌廣場」街訪中港台及馬來西亞等50名華人觀光客，這隻吉祥物叫熊本熊還是酷MA萌？高達43人回答「熊本熊」，甚至有台灣人說「根本沒聽過酷MA萌」。對此，熊本縣相關負責人表示，雖然叫熊本熊比較普遍，但未來會一步步去推廣「酷MA萌」這個官方名稱。

(中時電子報)

酷MA萌騎腳踏車(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)

酷MA萌騎越野機車(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)

酷MA萌網美照(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)

酷MA萌騎馬(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)

(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)

(翻攝自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書)