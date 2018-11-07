不斷更新》川普期中考 兩黨強碰 民主黨眾院暫領先

2018年11月07日 09:13 中時電子報 楊幼蘭 、 吳映璠

美國期中選舉

11:05

在參院方面，共和黨取得45席 民主黨取得38席 超過 50席就成為多數

在眾院方面，共和黨取得103席 民主黨取得106席 超過218席就成為多數

美國期中選舉

美國期中大選登場，包括36州州長，參院35席與眾院435席都在這次選舉中改選，而選舉結果最快可望在台北時間大約1點揭曉。

許多人都視這場選舉為美國總統川普的關鍵期中考，選民將以他們的選票為總統打成績。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）與BBC報導，這次選民十分踴躍，投票率高達8成，積極藉選舉發聲。

按照美國選舉制度，美國國會每兩年改選一次，每次改選1/3的參議院席次，還有全部的435席眾議院席次。

在上一屆的2016年總統與國會大選中，代表共和黨的川普打敗民主黨候選人希拉蕊，贏得總統選舉，而在參眾兩院席次上，共和黨也贏得52席參議院席次，以及235席的過半眾院席次。

在參議院方面，由於這次期中選舉改選的35席中，有24席為民主黨所有，因此改選結果對共和黨影響並不大。而在眾院方面，上屆共和黨在眾議院贏得過半席次，因此這次民主黨要想在眾院成為多數黨，除了必須保住目前席次外，還得再取得25席眾院席次。

而專家廣泛認為，共和黨將保有參院的多數席，民主黨則將取得眾院的多數席，至於川普選前也坦承，共和黨可能失去眾院的多數黨地位。

有趣的是，儘管美國媒體對川普罵聲不絕於耳，但路透／易普索（Reuters/Ipsos）公佈的初步調查顯示，約有半數投票的選民認為，美國走錯了路，而有40%選民認為，國家的走向正確。

民調從37州已投票的36,740名選民進行線上調查，發現反對川普的選民只略高於支持他的選民，而不像想像中的一面倒。

(中時電子報)