不斷更新》川普期中考 兩黨強碰 民主黨眾院暫領先

這次美國期中選舉，選民投票十分踴躍，圖為內華達州拉斯維加斯選民6日在購物中心投票所投票的畫面。（路透）

友善列印
中時電子報
美國期中選舉

11:05

在參院方面，共和黨取得45席 民主黨取得38席 超過 50席就成為多數

在眾院方面，共和黨取得103席 民主黨取得106席 超過218席就成為多數

美國期中選舉

美國期中大選登場，包括36州州長，參院35席與眾院435席都在這次選舉中改選，而選舉結果最快可望在台北時間大約1點揭曉。

許多人都視這場選舉為美國總統川普的關鍵期中考，選民將以他們的選票為總統打成績。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）與BBC報導，這次選民十分踴躍，投票率高達8成，積極藉選舉發聲。

按照美國選舉制度，美國國會每兩年改選一次，每次改選1/3的參議院席次，還有全部的435席眾議院席次。

在上一屆的2016年總統與國會大選中，代表共和黨的川普打敗民主黨候選人希拉蕊，贏得總統選舉，而在參眾兩院席次上，共和黨也贏得52席參議院席次，以及235席的過半眾院席次。

在參議院方面，由於這次期中選舉改選的35席中，有24席為民主黨所有，因此改選結果對共和黨影響並不大。而在眾院方面，上屆共和黨在眾議院贏得過半席次，因此這次民主黨要想在眾院成為多數黨，除了必須保住目前席次外，還得再取得25席眾院席次。

而專家廣泛認為，共和黨將保有參院的多數席，民主黨則將取得眾院的多數席，至於川普選前也坦承，共和黨可能失去眾院的多數黨地位。

有趣的是，儘管美國媒體對川普罵聲不絕於耳，但路透／易普索（Reuters/Ipsos）公佈的初步調查顯示，約有半數投票的選民認為，美國走錯了路，而有40%選民認為，國家的走向正確。

民調從37州已投票的36,740名選民進行線上調查，發現反對川普的選民只略高於支持他的選民，而不像想像中的一面倒。

(中時電子報)

傳亞馬遜第2總部分立兩地 2018期中選舉今出爐 7大亮點創紀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。