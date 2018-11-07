媳婦對婆婆不聞不問 1600萬積蓄進了他們口袋

2018年11月07日 09:24 中時電子報 張達智

台北市一名劉姓老婦與媳婦不合，在獨子過世後，獨自一人住安養中心，媳、孫與她沒有聯絡。一對王姓夫婦與老婦成為忘年之交，經常探望、照顧起居，老婦遂將積蓄1600餘萬元全數贈與王男。媳婦發現婆婆帳戶全空，怒告王男詐欺、偽造文書及竊盜，但台北地檢署查出老婦贈與王男時曾辦理公證並錄影存證，將王男不起訴。

死後財產一定得留給法定繼承人？那可不一定！據蘋果報導，這名80多歲的劉姓老婦，在兒子往生後就再也沒有與媳婦與孫子們往來，一個人住安養中心。因投保認識的女保險員與老婦成為忘年之交，女保險員的王姓丈夫也成為她好友，王姓夫婦經常探望老人家。

雖無親人陪伴，但劉姓老婦感謝王姓夫婦陪她安度晚年，決定將畢生的積蓄1600餘萬元贈與王男。2017年初，老婦人與王姓夫婦一起找民間公證人公證，將贈與1600餘萬元的契約以及存摺、印鑑使用委託書進行公證，全程還錄影存證。

去年6月間劉姓老婦過世，身後事也全由王姓夫婦幫忙打點。事後劉姓老婦的媳婦發現婆婆帳戶存款被領光，對王男提起竊盜、偽造文書、詐欺等告訴。

檢察官調查後發現，老婦人當時確實有找民間公證人公證，且勘驗錄影帶也發現，老人家當天公證時，精神很好，清楚表明錢要送給王男夫婦，因此將王男不起訴。

(中時電子報)