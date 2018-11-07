中部空品「紅害」拉警報！ 周五才可望轉佳

台中火力發電廠7日持續配合降載減排。（黃國峰攝）

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台中市環保局空氣品質監測網顯示，7日上午8時，有8個空品監測站亮紅燈、6個亮橘燈，指標汙染物為細懸浮微粒。（盧金足翻攝）
台中市環保局啟動預警一級應變，通知前100大工地加強周邊道路洗掃，加強營建工地揚塵逸散查處。（盧金足翻攝）

台中市天候又出現灰濛濛！環保局通知台中火力發電廠7日持續配合降載減排，提醒民眾外出時加強個人防範，避免在戶外長時間劇烈活動，必要時應戴上口罩，由於台灣西半部受偏東風影響，風速弱，汙染物容易累積，預計周五北風增強，空氣品質才可望轉佳。

今天上午8時，台中市環保局空氣品質監測網顯示，有8個空品監測站亮紅燈、6個亮橘燈，指標汙染物為細懸浮微粒，出現「橘警」與「紅害」，很多民眾一早起來發現台中市變成「霧城！」

環保局表示，昨日下午已啟動預警一級應變，並通報環保署，採行的應變措施包括：通報前30大汙染源配合減排並加強巡查、通知前100大工地加強周邊道路洗掃，加強營建工地揚塵逸散查處。

除台中火力發電廠配合降載外，配合自主減降廠家計16家，包括宏全、台灣菸酒台中酒廠、謙華、台灣菸酒烏日啤酒廠、源興紡織、中聯台中廠、中聯南堤廠、巨力混凝土、巨大機械、中聯台中港廠、味丹沙鹿第一工廠、揚泰、祥祐、中美和、正隆后里廠及廣獲等業者。

此外，清潔隊也加強洗掃作業，抑制道路揚塵；加強稽查露天燃燒行為，同時執行查核重大營建工程及公共工程，降低逸散汙染，減緩空品持續惡化。

環保局長白智榮表示，空氣品質受氣象條件影響大，秋季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，仍有較大不確定性。提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )

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