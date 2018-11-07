小小保育員研習營開放報名！來為可愛動物「宅即便」送美味

歡迎小朋友一起與動物保育員共同為動物們張羅餐點，親手為動物宅急便送餐。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

羊駝、迷你馬、家驢、狐獴家族和長鼻浣熊超可愛，牠們究竟都吃些什麼？怎為動物們料理大餐？不同食性的動物需要甚麼樣的「上菜」策略？到底要讓動物們怎麼吃才能營養均衡？動物園特別開放國小3-5年級學童體驗保育員的任務，於12月舉辦「動物御膳房，上菜」研習營，活動自11月10日(日)上午9點開放網路報名，共有60個名額，額滿為止。

「動物御膳房，上菜」研習營，活動自11月10日(日)上午9點開放網路報名，共有60個名額。（台北市立動物園提供）

民以食為天，動物們每天最重要的事情也總離不開「吃」，因此動物園裡大大小小的廚房得全年無休，並依照動物不同的食性、生理狀況及營養需求，由中央廚房準備新鮮蔬果、肉品、鮮魚、大骨、猴米糕、雞蛋、麵包及乾糧…等多樣食材，配送到各區域的衛星廚房，再由保育員進行調理上菜。

依照動物不同的食性、生理狀況及營養需求，由中央廚房準備新鮮蔬果、肉品、鮮魚、大骨、猴米糕、雞蛋、麵包及乾糧…等。（台北市立動物園提供）

餵動物吃東西，是保育員最喜歡跟動物互動的方式，但是幫動物準備食物、上菜可是一門大學問，保育員必須了解動物的食性、習性、甚至個性，才能顧及有的動物過胖，弱勢的搶不到，生產後的動物媽媽需要補充營養，老年動物的食物需要特別照護等狀況。為了增長國家未來主人翁的見聞，動物園特別於12月8日及9日，提供機會讓國小3-5年級的學童，有機會和保育員一起調理食物，學習照顧動物和食物營養的相關知識。

配送到各區域的衛星廚房，再由保育員進行調理上菜。（台北市立動物園提供）

這次動物園開放的衛星廚房位在兒童動物區，食客包括人氣超高的羊駝、迷你馬、家驢，農村動物豬、牛、雞、鴨，喜歡蔬果也吃蟲的松鼠猴、狐猴和蜘蛛猴，總是你推我擠全家搶成一團的狐獴家族和長鼻浣熊等，「動物御膳房，上菜」研習營邀請國小3-5年級的學童，一起與動物保育員共同為動物們張羅餐點，親手為動物宅急便送餐，活動只有兩梯次，每梯次僅有30個名額，自11月10日(日)上午9點開放網路報名，額滿為止。

(中時電子報)

餵動物吃東西，是保育員最喜歡跟動物互動的方式。（台北市立動物園提供）

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