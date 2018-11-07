台北》小野挺陳其邁 梁文傑：柯藍支持度少抓綠補

台北市議員候選人梁文傑（左起）、耿葳和游藝7日接受廣播節目訪問，暢談台北及高雄選戰。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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「韓流」效應襲捲全台，民進黨北市議員梁文傑7日接受廣播節目訪問時剖析，藍軍因高雄市長候選人韓國瑜被激化，北市長候選人丁守中民調也上升，市長柯文哲競選總幹事小野力挺高雄市長候選人陳其邁，就是抓綠營的來補流失的藍營選票。

節目中除了邀請梁文傑，還有國民黨北市大安、文山區議員候選人耿葳，以及北市松山、信義區議員候選人游藝。

外界認為小野挺陳其邁是操作北市選舉「棄保」，梁文傑表示，他對於小野支持陳其邁不感到意外，也認為絕對不是操作棄保，不過這件事不但對陳其邁加分，對柯也是有益處。

梁文傑分析，網路支持度柯文哲仍大於韓國瑜，因為柯粉有藍白綠，韓粉主要是藍，2人重疊的是藍，台北藍軍因為韓國瑜被激化，原本對丁守中沒感覺，認為不會贏的藍營支持者，看到韓國瑜把高雄選戰打成這樣子，有韓的鼓舞，台北有機會能贏，對丁守中的士氣、民調都有幫助，小野挺陳其邁結果對柯文哲是有利的，因為丁守中支持度往上，柯陣營就要想辦法搶綠的票。

他強調，棄保不是誰可以操作的，韓國瑜現象是變數，威脅柯文哲爭取藍營選票，因為流失不少藍軍選票，所以想辦法對綠示好，從柯妻陳佩琪走訪台中花博、北市副市長林欽榮和小野挺陳其邁可見，這是一個氛圍，如果是刻意規畫的話是滿聰明的。

梁文傑還提到，韓國瑜襲捲高雄，綠營支持者對於民進黨在高雄2、30年打下的基礎恐怕翻盤，感到難以接受，有相當高的危機意識，高雄市長選戰最後比的是投票意願，一但藍軍投票意願高，民進黨支持者低就翻盤了。

耿葳也說，以前藍營支持者不太願意談市長意投給誰，只聽到不斷罵柯文哲，現在話題改討論韓國瑜，國民黨士氣整個被帶起來。

(中時 )

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