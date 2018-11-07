高雄》犯錯沒影響選情！沈富雄預言韓國瑜將毫無懸念當選

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（左）。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
謝雅柔／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢高漲，被看好能讓長期是民進黨執政的高雄「綠地變藍天」。前民進黨立委沈富雄說韓國瑜趨勢向上，因為犯了很多錯都沒有影響，就是贏了。他認為「韓國瑜是當選了，毫無懸念的穩了」。

高雄市長一役持續拉鋸，韓國瑜刮起韓流旋風，支持度持續往上；陳其邁日前則展現破釜沉舟的決心，宣布辭去民進黨不分區立委。然而，近日因柯文哲競選總幹事小野在「我是挺其邁的」影片裡，公開力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發外界議論。

對此，沈富雄在政論節目《少康戰情室》中被問及陳其邁辭掉立委、小野表態支持有用嗎？沈認為不能說完全沒有，但效果有限，他說政治難免會有盤算，但盤算太多的人不宜評論，評論就要打折扣。

沈富雄也談及台北市跟高雄市異同，他說為什麼年紀大的在高雄挺陳其邁，在台北市的挺丁守中，他說年紀大的比較忠於顏色、忠於黨，比較不會變。他說年紀大的跟受小學教育的畫等號，年紀越輕的人台灣教育普及，以前台灣大學才錄取幾名，現在要不上大學的人都很難，他認為判讀這些都有關係。

不過沈富雄預言，韓國瑜是當選了，是毫無懸念的穩了。沈說韓國瑜趨勢向上，如何知道韓國瑜仍然趨勢向上，因為他犯了很多錯誤都沒有影響，「當你犯了很多錯誤都沒有影響，你就是贏了。」

(中時電子報)

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