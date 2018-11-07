2018期中選舉今出爐 7大亮點創紀錄

美國期中選舉結果今天下午出爐，少數族裔候選激增，可望締造多項紀錄。（圖／美聯社）

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中時電子報

2018美國期中選舉結果最快將於台灣時間今天下午1點揭曉，今年少數族裔候選人激增，如若當選，可望在美國政壇締造至少7項紀錄。

據路透社報導，期中選舉過後，少數民族可望在政壇創下的紀錄如下：

1. 史上最年輕女性國會議員

現年29歲的拉美裔紐約州聯邦眾議員候選人歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在黨內初選時就震懾各界，擊敗連任10屆、任期合計長達20年的眾議院大老克勞里（Joe Crowley），由於沒有共和黨競爭對手，她幾乎篤定當選，成為美國史上最年輕女性議員。

2. 首位穆斯林女性國會議員

今年總共有兩位穆斯林女性參選國會議員，分別是代表密西根州角逐聯邦眾議員的特萊布（Rashida Tlaib），以及代表明尼蘇達州的歐瑪（Ilhan Omar），如果順利當選，歐瑪將是首位頭戴穆斯林女性希賈布（hijab）頭巾進入國會的議員，另外據「新聞週刊」（Newsweek）報導，歐瑪是索馬利亞移民，20年前以難民身分遷居美國。

3. 首位非洲裔女州長

代表喬治亞州競選州長的民主黨候選人艾布蘭（Stacey Abrams）和共和黨候選人坎普（Brian Kemp）捉對廝殺，如果艾布蘭勝選，將成為美國史上首位非裔女州長，選前民調顯示兩人的支持率相當接近，分別為46.9%、46.7%。

4. 首位跨性別州長

美國也可能因此誕生首位跨性別州長，代表民主黨參選佛蒙特州（Vermont）州長的郝爾奎斯特（Christine Hallquist）今年稍早贏得民主黨提名時已締造紀錄，不過選前民調顯示她的支持率仍落後對手10個百分點。

5. 首位原住民州長和首位原住民女性國會議員

代表民主黨角逐愛達荷州州長寶座的候選人喬登（Paulette Jordan）可能成為史上首位原住民州長；另外堪薩斯州的戴維茲（Sharice Davids）和代表新墨西哥州的哈蘭（Deb Haaland）可能成為美國會首位女性原住民議員。

6. 首位男同性戀州長

美國也可能出現首位男同性戀州長。波利斯（Jared Polis）角逐科羅拉多州州長寶座，他也是首位公開同志身分後，順利進入國會的議員。

7. 首位韓裔女性國會議員

共和黨推出代表加州角逐聯邦眾議員的候選人金映玉（Young Kim）及代表賓州參選的佩兒‧金（Pearl Kim）都有機會成為首位韓裔女性國會議員。

(中時電子報)

文章來源：2018 MIDTERMS: HERE ARE THE CANDIDATES WHO COULD MAKE HISTORY FOR WOMEN AND MINORITIES IN NOVEMBER 6 ELECTIONS

文章來源：Factbox: Breaking barriers: U.S. election winners could mark minority firsts

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