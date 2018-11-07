光陽米蘭發表SuperNEX電動重機超跑 加速比法拉利還快

光陽董事長柯勝峯親自在2018米蘭國際機車大展上，發表首款電動重機超跑SuperNEX。(圖／業者提供)

友善列印
工商

Gogoro將不再是電動機車界裡跑最快！車業龍頭光陽工業，在2018米蘭國際機車大展上，發表電動重機超跑SuperNEX，擁有零至時速100公里加速僅需2.9秒、比千萬元級法拉利等超跑還快，宣示在電動機車產品性能領域的技術領先優勢。

光陽董事長柯勝峯表示，電動機車馬達的馬力輸出到達動力曲線中段後，就開始下滑，對於僅有單個檔位的電動機車而言，只要速度到達到某個階段，加速力道就會受限於馬達特性而開始明顯減弱，而這種動力不足的感受在重機騎士最享受的高速騎乘路段時特別強烈。SuperNEX搭載了六檔變速箱，讓騎士可以充分運用動力馬達最佳 輸出區間以發揮車輛最大性能，突破以往電動重機性能極限的限制。

柯勝峯指出，SuperNEX擁有零至時速100公里加速2.9秒、零到時速200公里加速7.5秒、零至時速250公里加速僅10.9秒的超強加速性能，是一般燃油引擎重機無法提供的超強性能。同時光陽透過新開發的FEP （Full Engagement Performance）先進電控性能管理系統，讓騎士可以安全掌控重機超跑的超高性能。

他表示，FEP能提供完美的彈射起步、在急加速時避免前輪浮起或輪胎打滑、在急煞車時防止後輪浮起、並在行經不平或潮濕路面時提供最大抓地力。此外，FEP輔助程度亦可依騎士喜好進行調整，讓所有重機騎士安心探索SuperNEX的性能極限。

柯勝峯強調，重機超跑原有的引擎聲浪聽覺享受，也沒有因為電動化而被犧牲。SuperNEX全球首創Active Acoustic Motor主動聲浪動力馬達，配備多頻率大功率原音產生器，能將動力馬達的動態聲浪重現，還可以讓騎士依其喜好調整音質與音量。SuperNEX擁有能訴說重機超跑魅力與騎士內心本質的獨特聲浪。

(工商 )

KYMCO SuperNEX電動重機超跑 2.9… 台灣馬自達發表Mazda6 Wagon SKY…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。