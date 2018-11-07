光陽米蘭發表SuperNEX電動重機超跑 加速比法拉利還快

2018年11月07日 10:00 工商 陳信榮

Gogoro將不再是電動機車界裡跑最快！車業龍頭光陽工業，在2018米蘭國際機車大展上，發表電動重機超跑SuperNEX，擁有零至時速100公里加速僅需2.9秒、比千萬元級法拉利等超跑還快，宣示在電動機車產品性能領域的技術領先優勢。

光陽董事長柯勝峯表示，電動機車馬達的馬力輸出到達動力曲線中段後，就開始下滑，對於僅有單個檔位的電動機車而言，只要速度到達到某個階段，加速力道就會受限於馬達特性而開始明顯減弱，而這種動力不足的感受在重機騎士最享受的高速騎乘路段時特別強烈。SuperNEX搭載了六檔變速箱，讓騎士可以充分運用動力馬達最佳 輸出區間以發揮車輛最大性能，突破以往電動重機性能極限的限制。

柯勝峯指出，SuperNEX擁有零至時速100公里加速2.9秒、零到時速200公里加速7.5秒、零至時速250公里加速僅10.9秒的超強加速性能，是一般燃油引擎重機無法提供的超強性能。同時光陽透過新開發的FEP （Full Engagement Performance）先進電控性能管理系統，讓騎士可以安全掌控重機超跑的超高性能。

他表示，FEP能提供完美的彈射起步、在急加速時避免前輪浮起或輪胎打滑、在急煞車時防止後輪浮起、並在行經不平或潮濕路面時提供最大抓地力。此外，FEP輔助程度亦可依騎士喜好進行調整，讓所有重機騎士安心探索SuperNEX的性能極限。

柯勝峯強調，重機超跑原有的引擎聲浪聽覺享受，也沒有因為電動化而被犧牲。SuperNEX全球首創Active Acoustic Motor主動聲浪動力馬達，配備多頻率大功率原音產生器，能將動力馬達的動態聲浪重現，還可以讓騎士依其喜好調整音質與音量。SuperNEX擁有能訴說重機超跑魅力與騎士內心本質的獨特聲浪。

(工商 )