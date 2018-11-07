毒鴛鴦住偏僻躲通緝 引居民注意落網

2018年11月07日 10:14 中時 呂筱蟬

毒鴛鴦擁毒遭逮。(警方提供)

桃園市一對甘姓、劉姓毒鴛鴦分別因毒品、詐欺案件遭到通緝，2人逃亡期間竟還涉嫌販賣毒品，大園警方獲報，6日前往2人租屋處查緝，當場查獲海洛因、安非他命等毒品及數百個分裝用的夾鏈袋。

警方表示，甘男(55歲)及劉女(37歲)分別因毒品、詐欺案件遭到桃園地檢署發布通緝，2人為躲避警方查緝，於10月中旬至觀音區一處偏僻社區租屋，但該社區生活環境單純，左鄰右舍大多互相認識，自從甘男及劉女搬來之後，常有不明人士出入，附近居民查覺異狀向警方報案。

大園分局草漯派出所經過多日的查訪，發現該處出入複雜，且一旁還停放著甘男經常使用的車輛，被員警一眼認出，確認甘男在此居住，便於6日上午前往查緝，當場在屋內逮到甘男及劉女，並執行附帶搜索於現場查獲海洛因5小包(共6.2公克)、安非他命53小包(共134.3公克)、海洛因注射針筒1支及分裝用的夾鏈袋579個。

甘男及劉女均坦承施用毒品，甘男另供稱該毒品均為他所有，數百個夾鏈袋是用來將毒品分裝方便自己施用，否認販毒。但甘男的供詞避重就輕，警方於詢後除依違反毒品危害防制條例、毒品通緝、詐欺通緝等罪嫌將2人移送偵辦，並持續追查毒品流向。

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(中時 )