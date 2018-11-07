毒鴛鴦住偏僻躲通緝 引居民注意落網

毒鴛鴦擁毒遭逮。(警方提供)

友善列印
中時
毒鴛鴦擁毒遭逮。(警方提供)

桃園市一對甘姓、劉姓毒鴛鴦分別因毒品、詐欺案件遭到通緝，2人逃亡期間竟還涉嫌販賣毒品，大園警方獲報，6日前往2人租屋處查緝，當場查獲海洛因、安非他命等毒品及數百個分裝用的夾鏈袋。

警方表示，甘男(55歲)及劉女(37歲)分別因毒品、詐欺案件遭到桃園地檢署發布通緝，2人為躲避警方查緝，於10月中旬至觀音區一處偏僻社區租屋，但該社區生活環境單純，左鄰右舍大多互相認識，自從甘男及劉女搬來之後，常有不明人士出入，附近居民查覺異狀向警方報案。

大園分局草漯派出所經過多日的查訪，發現該處出入複雜，且一旁還停放著甘男經常使用的車輛，被員警一眼認出，確認甘男在此居住，便於6日上午前往查緝，當場在屋內逮到甘男及劉女，並執行附帶搜索於現場查獲海洛因5小包(共6.2公克)、安非他命53小包(共134.3公克)、海洛因注射針筒1支及分裝用的夾鏈袋579個。

甘男及劉女均坦承施用毒品，甘男另供稱該毒品均為他所有，數百個夾鏈袋是用來將毒品分裝方便自己施用，否認販毒。但甘男的供詞避重就輕，警方於詢後除依違反毒品危害防制條例、毒品通緝、詐欺通緝等罪嫌將2人移送偵辦，並持續追查毒品流向。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

竹科女工程師控同事爬上床 因一… 追跨國詐騙集團贓款3700萬 苗檢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。