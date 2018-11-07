追跨國詐騙集團贓款3700萬 苗檢查扣主嫌38筆不動產

2018年11月07日 10:21 中時 陳慶居

苗栗地檢署偵辦跨國電信詐騙集團，已查扣林姓首謀不動產38筆及其收藏藝品，展現追贓及打詐決心。（陳慶居翻攝）

苗栗地檢署專案小組偵辦歐洲波蘭跨國電信詐騙集團，已針對集團首謀林姓男子，以涉組織犯罪防制條、詐欺取財罪嫌提起公訴，估計林男及集團詐欺3721萬3990元不法所得。檢方為利於日後沒收與追徵這些不法所得，偵查過程已向苗栗地方法院聲請裁准扣押林男名下不動產38筆及其所收藏的木雕藝品和畫作等。

苗檢偵辦電信詐欺機房案件，已於今年8月針對在波蘭共和國設立電信機房，詐騙大陸地區人民的湯姓等14名被告提起公訴，被告經移審苗栗地院後，除1名身懷六甲的孕婦由法院諭知交保外，其餘被告均仍在押。

檢方為徹底斬斷詐騙集團金脈，檢察長柯麗鈴指示檢察官劉偉誠溯源追查，並由另位檢察官廖倪凰共同指揮刑事警察局、台中市警局、苗栗縣警局追查集團幕後金主 。

經檢警抽絲剝繭積極清查，在苗栗縣竹南鎮查獲首謀林姓男子，除向法院聲請羈押獲准，進一步發現林為集團金主，以竹南地區的民宅作為犯罪基地，提供詐騙集團成員食宿，指派成員前往波蘭探勘機房地點、申租網路。林男更提供竹南1家旅行社作為購票往返國外機房的窗口，付款遣車載運成員往返機場。

苗栗地檢署主任檢察官陳宗豪表示，此一跨國電信詐騙集團手法，是向大陸被害人謊稱為檢察官、通信管理局人員，指對方涉入重大刑事案件須清查資金等話術，自2017年4月間起以網路電話詐騙，估算共詐得3721萬餘元。

(中時 )