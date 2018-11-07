APEC張習會？吳釗燮：沒有特別安排

外交部長吳釗燮7日在立法院答詢。（姚志平攝）

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立委羅致政質詢。（姚志平攝）

亞太經合會（APEC）11月登場，就我國經濟領袖會議代表張忠謀是否與大陸國家主席習近平見面？外交部長吳釗燮今表示，目前沒有特別安排張忠謀與習近平見面。但若張忠謀遇到習近平，吳說，可以期待互相表示善意。

吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會，就「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響」報告並接受備詢。民進黨立委羅致政詢問，APEC目前規劃進度及雙邊會議安排。

吳釗燮指出，一切都在安排當中，大部分的雙邊會談，事前不會對外說明。由於時間非常緊湊，我方盡量安排雙邊會談，「次數不會低於以往」。

羅致政追問，是否會有「張習會」？吳說，目前沒有接到任何資訊，「沒有特別做跟習近平的（見面）安排」；陸委會有派一名工作人員。

不過，隨後民進黨立委蔡適應詢問，是否有無機會跟習近平及美國副總統彭斯一定程度的面對面談論？吳釗燮說，「這部分完全沒有排除，我們盡量在爭取」。

蔡追問，張忠謀若與彭斯短暫接觸時話題。吳表示，有很多可能性，他們都會抓住機會，跟美方提出所希望的討論話題，希望增加跟美國經貿或其他方面的關係。

若張忠謀遇到習近平，吳釗燮說，這部分互相表示善意，這是應該可以期待的。

(中時 )

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