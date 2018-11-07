東奧正名公投辯論 正方代表：Chinese Taipei是羞辱性名稱

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東京奧運正名公投辯論會今天舉辦第二場，反方代表依舊從缺，正方代表、前體委會主委楊忠和表示，Chinese Taipei是個羞辱性的名稱，「誰說祖先來自中國就要冠上中國兩個字？台灣也有人的祖先來自荷蘭與西班牙，難道要叫荷蘭台北、西班牙台北隊嗎？」

楊忠和重申，眾所皆知，美國人的祖先有許多來自英國，「美國也不會叫英國華盛頓隊！」

楊忠和說，當初國際奧會在名古屋會議後，硬要將Chinese Taipei這個羞辱性名稱塞入台灣嘴巴，總統蔣經國先生要控告國際奧會，這說明了當時的國民黨大老以及蔣經國先生都反對這個名稱。Sports是運動不是體育，政治與運動是一體兩面，當任何協議不再是兩廂情願就應該重啟協議，奧會正名的訴求對象是國際社會不是對岸的中國。

對於中華奧會主席林鴻道聲稱正名公投會影響選手參賽權，並使得中華奧會被除籍。楊忠和指出這是在誤導國人，打壓阻饒公投案使之不能順利進行，「我要以公投召集人的身份，嚴厲譴責林鴻道先生。」

楊忠和進一步質疑，林鴻道的論述，為什麼會與國台辦發言人馬曉光、安峰山相同？請林鴻道先生出面說清楚，三個人之間到底是什麼關係？還是中華奧會已經淪為國台辦的附隨組織？

楊忠和結論指出，這一代台灣人責無旁貸，不能讓台灣再忍受屈辱40年，天佑台灣、天佑總統，祝福總統政躬安泰，台灣萬歲萬歲萬萬歲。

(中時 )

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