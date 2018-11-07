聯手拚正義覺醒　侯虧韓賣高麗菜打敗小英和花媽

2018年11月07日 10:28 中時電子報 張怡文

藍營兩個希望新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜6日再次合體。

藍營兩個希望新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜6日再次合體，這次還雙方互虧對方是「北神探、南菜販」，合力推出「守護新北、翻轉高雄」形象廣告，侯友宜還親自和韓國瑜視訊連線，虧韓國瑜賣菜賣到蔡英文和陳菊很緊張，這支南北兩神合體的宣傳，把兩人特質逗趣的互動方式帶出來，跳脫傳統宣傳片的模式。

侯友宜和韓國瑜合體聯手拍廣告，只NG一次，侯友宜相當滿意。

其實侯韓兩人都屬非典型市長侯選人，又是超人氣組合，影片推出頗受注目。侯友宜6日親自出席記者會，替和韓國瑜合拍的「守護新北、翻轉高雄」形象廣告站台，廣告全長約40秒，一開始韓看侯，說侯是南部囡仔來台北打拚，侯說韓是北部囡仔想翻轉高雄，韓說用「礦泉水、滷肉飯」拚選舉，侯稱自己始終「講忠厚、拚正義」，侯呼籲北漂青年返鄉投票，翻轉高雄，韓也說，要大家挺正義、守護新北。

新北市長候選人侯友宜

看到兩人聯手，網友asukaseen和JohnStarks在批踢踢實業坊上說，「穩贏組合」、「互相催>\\\<」，也有網友替國民黨其他四都候選人抱屈，網友Isveia和soarling說：「丁（守中）：等一下，那我呢？有兩個北耶！」、「其他四都表示：」網友nerudaliu更直接打趣說：「丁（守中）：幹！謀揪」。

雖然網路評論多樣化，不過，侯、韓兩人視訊連線時，妙語如珠，逗得現場媒體笑聲連連。侯友宜問韓，高雄高麗菜賣的如何？還說：「我看你菜賣的很好，連蔡總統跟陳菊都緊張得要死。」韓國瑜哈哈大笑說，要繼續拚。韓國瑜還透露拍攝過程超順，兩人只花20分鐘就拍完。

藍營為拚選舉，安排11日要集體造勢，侯、韓兩人都缺席，侯友宜說，他很早就安排好三場非常重要的造勢活動，因而抽不開身，「選舉的末期，大家都很沒空，每個人的行程都滿滿滿，要把他湊在一塊，很困難了」，不過他也說，大家只要心連心，不一定要同台。

韓國瑜主打賣菜郎，侯友宜虧他高麗菜賣很好。

高雄市長候選人韓國瑜

對於兩人合體，到底是誰拉抬誰？侯友宜說，他認為韓國瑜非常有理念，希望能翻轉高雄，他一直和新北市的市民「黏鬥陣」，雙方理念和想法相近，「大家都是逗陣走的好朋友，彼此並肩作戰，希望能順利當選。」

對於在政論節目上評論立委蘇巧慧等父親要選舉才爭取蓋捷運，侯友宜也替新北資源抱屈，行政院長賴清德帶7400億元到各地去灑錢，「用政策性的買票…新北市一毛錢也沒拿到」，並以深澳燃煤電廠為例，他強調「錯誤的決策，你就把它停了就好。」

對於民進黨候選人蘇貞昌再提辯論，侯友宜說，對於蘇提出百倍速都更、不在籍投票等重大議題，只要態度說清楚，就比辯論更有意義，「每天給人家罵來罵去說來說去，再去談其他的事情沒有多大的意義」。

(中時電子報)