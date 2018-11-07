姚人多幫姚文智也是為高雄 朱學恒：全台英雄都來自高雄！

海基會秘書長姚人多。（方濬哲攝）

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中時電子報

海基會秘書長姚人多表示，自己會幫民進黨台北市長候選人姚文智，是「一個高雄人的報恩」。對此「宅神」朱學恒諷刺表示，人多幫姚文也是為了高雄，全台灣的英雄都來自高雄，其邁穩了，要把買雞排的錢拿去買遊戲了。

姚人多昨（6日）晚在臉書發文表示，很多人都好奇，為什麼他要幫姚文智？原因是「為了報恩」。不是姚文智對他個人有恩，而是，「作為一個高雄人，我認為，我有責任在他困難的時候，陪他走一段，就像是當年謝長廷團隊幫高雄做的事一樣」。

姚人多說，20年前，高雄人只是眾多「下港人」的一員，現在「高雄人」才變成「高雄人」。是他們讓我們這種從小在高雄長大的人，對自己的故鄉有一種想哭的感覺。姚最後更表示「我是高雄人，我就是挺其邁啦。高雄加油」。

對於姚人多的表態，朱學恒今早在臉書發文說「連人多幫姚文也是為了高雄，全台灣的英雄都是來自高雄，真是太好了，其邁穩了，我要把買雞排的錢拿去買遊戲了。大家最近有推薦什麼遊戲嗎？」。（編註：朱學恒日前在臉書直播中打賭，只要韓國瑜勝選就請大家吃200份雞排，5日加碼到400份。）

網友打趣回朱學恒：「阿宅你膽子再大點！加碼雞排！沒關係的，一份雞排才60塊！1000份才6萬而已！我贊助你500份！到時候你發雞排時候也風光！哇幾千人排隊領雞排！在愛河邊吃雞排看世堅跳愛河！不是很美嗎？」；

也有網友憤怒說：「當出一群自以為是台灣文化人學術權威挺出一個國際認證的貪污總統 結果使的台灣停滯不進遠遠落後於其他它四小龍 現在連菲律賓都快超越台灣了 請你們這群自認高貴的人放開你們那隻不知羞恥亂挺貪污政客的墮落之手 噁心的大人！」。

(中時電子報)

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