她有「畫」要說！新光三越台中店展出

2018年11月07日 11:25 工商 曾麗芳

女力當道，新光三越台中店即日起至11/25於10F文化會館舉辦「大師系列-她有畫要說」展演活動，以女性的故事出發，展出超過10個藝術領域、百件展品、濃縮3個世代，訴說著「她」的故事！

新光三越台中店表示，此次展覽邀集包含紙雕藝術家-吳靜芳展出70年代鐵道故事、三昧堂創意木偶團隊創作「等待花開尚水的依」、互動插畫設計師Croter洪添賢創作「高中女生的黑色幽默」，以及多媒體導演插畫家陳青琳、城市縮影紙雕藝術家成若涵、漫步旅人設計師日淳、紅辮子的童話精靈許哲珮Peggy Hsu、愛探險的深海美人瑜-李霈瑜(大霈)、演繹幸福的紅鼻子醫生馬照琪、最風趣的音樂說書人施孟玟、穿梭在宇宙的體驗者小球(莊鵑瑛) 、回家飛翔的Flamenco舞者薛喻鮮、玩樂慢慢說-慢慢說(利得彙)、玫瑰人生裡的香頌女伶-楊斯琪及山林情歌的原味好聲音-泰武古謠傳唱等，超過30位台灣跨領域藝術家、歌手、生活文化人，藉由他們富涵感動意義的作品、極致的工藝，齊聚於新光三越台中店！

今日下午，新光三越台中店將邀請到西班牙皇家馬德里舞蹈學院第一名畢業的佛朗明哥舞者-薛喻鮮為《新光三越大師系列-她有畫要說》開展活動現場演出，更為全台首場三昧堂創意木偶團隊兩大系列展演活動大匯聚，超過10個藝術領域，展出逾百件作品。

這次展覽分「視覺藝術區」及「生活藝術區」二大展區。其中，「視覺藝術區」參展藝術家包含紙雕藝術家-吳靜芳展出70年代鐵道故事，將記憶中的老嘉義鐵道濃縮於紙雕藝術作品中；插畫設計師-Croter洪添賢畫筆打造夢幻、唯美又充滿驚奇的高中女學生「心」世界；多次與國內外藝人合作的多媒體導演插畫家-陳青琳，此次結合了詩人林婉瑜的五首選詩，嘗試透過不同的媒材、筆觸將文字融合成動人畫面，打造寧靜的空間，讓每個人都回到與自己的對話；此外，還有城市縮影紙雕藝術家-成若涵、畫說台灣的插畫設計師-日淳、紅眼眶女孩的溫柔畫家-陳愛斯等藝術作品。

除了「畫」下的快樂感動，「生活藝術區」更集結了紅辮子的童話精靈-許哲珮Peggy Hsu、愛探險的深海美人瑜-李霈瑜(大霈)、演繹幸福的紅鼻子醫生-馬照琪、最風趣的音樂說書人-施孟玟、等待花開尚水的依-三昧堂創意木偶團隊、穿梭在宇宙的體驗者-小球(莊鵑瑛)、回家飛翔的Flamenco舞者-薛喻鮮、玩樂慢慢說-慢慢說(利得彙)、玫瑰人生裡的香頌女伶-楊斯琪及山林情歌的原味好聲音-泰武古謠傳唱，透過說唱、舞蹈、馬細等，開啟所有的感官跟想像力。

(工商 )