台北》推出最新競選廣告！丁守中祭都更三箭

2018年11月07日 10:58 中時 楊佳穎 、 黃世麒

國民黨台北市長候選人丁守中（左）7日發表都更政策及宣傳影片，現場準備VR虛擬實境裝置，讓在場人士體驗都更前後的市容景觀變化。（黃世麒攝）

丁守中召開「三招救都更」記者會。（楊佳穎攝）

選戰倒數，國民黨台北市長候選人丁守中7日召開「三招救都更」記者會，除痛批4年來台北市劃定更新區域都更完成率不到1%，也重申當選市長後，將立即把住三地區容積放寬，並設立專責都市更新的都更局，盼以三招一舉徹底解決沈痾。

丁守中指出，都更推不動、住戶意興闌珊，因為若依現行土地使用分區容積管制規定，都更後原屋主居住的空間縮水，讓大家根本無意參與都更；以北市使用分區為住三的地區為例，北市屋齡30年以上4樓公寓容積率為240%，住三用地的法定容積率為300%，就算加上最高1.5倍容積獎勵，與建商拆分後最高容積也只有219%，房子一都更就變小，根本就缺乏誘因。

丁守中進一步說，北市的都更困境有三個，分別為坪數變少少、回家路迢迢、釘子戶卡卡，而解決問題也有三招，包含「提高容積率，一坪換一坪」、「成立都更局，一條龍服務」、「加速修法，拔掉釘子戶」，唯有這三招，才能解決都更困境。

丁守中今也推出三支最新競選廣告影片，首支為都更篇，影片開頭就寫著「比起轉型正義，我更在意台北市民的基本生活正義」，丁在片中直言，台北市長柯文哲帶領的市府都更效率太差，4年前說好要都更的老房子，如今殘破的樓梯、斑駁牆壁仍在，居民連基本的生活正義都分享不到，遑論關心轉型正義？

「四年了，你看看，完全都沒有改變，那個（有）青苔的房子還在那個地方」，丁守中在廣告中，跟著攝影鏡頭爬上一棟4樓公寓的頂樓平台眺望巷弄狹小，指出台北需要都更的老房子有60萬戶，但「四年了，大家講到都更還是一句，麥作惘了（別做夢了）」，並強調「台北人值得更好的生活，別人不敢碰的，請交給我，別人改變不了的，請交給我。捍衛多數人的居住正義，對付釘子戶，我說到做到！」

(中時 )