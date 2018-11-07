爆曖昧壁紙小開 命理師斷小禎離婚與否關鍵在「他」

小禎爆曖昧壁紙小開，然雙命理師都斷她不會離婚，跟丁春霆只是朋友。(翻攝自小禎臉書)

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中時電子報
吳品瑤

藝人小禎與整形名醫李進良因故分居5年多，近年感情有升溫跡象，一度傳出復合，然小禎昨前天被直擊跟壁紙小開丁春誠的哥哥丁春霆一起上健身房，運動後還自然並肩而坐，互動熱絡，她更不時露出甜笑，讓人好奇兩人未來的感情發展，而星座老師鄭嘉琳分析小禎星盤，推斷兩人應只是朋友，但不表示沒機會，若對方追求，對她目前的婚姻將是危機，然關鍵不在小禎身上，而是阿良。

小禎曖昧壁紙小開，是否影響她與阿良破鏡重圓？據《蘋果》報導，星座老師鄭嘉琳表示太陽在射手座、月亮在雙子座的小禎，本身內外想法差異大，而目前這段婚姻讓她有些苦悶，可能因此想對外找朋友，然目前看不出她跟阿良有離婚的可能性，理由可能是還對老公有愛，或為女兒著想，而這樣的過渡期還得稱半年，直到明年5月夫妻感情才會有變好，也因此此前若是有人對小禎很好，或是她跟阿良之中有人想放手，當然就可能造成婚姻危機，一切端賴李進良的作法。

而塔羅牌老師小孟為小禎和丁春霆這段感情抽牌，抽到了戀人牌逆位，分析表示兩人只是單純好友，有朝感情萌芽的階段發展，然小禎內心會抗拒這樣的想法，依抽牌所示，小禎還是希望老公、女兒能和諧安康，未來跟丁春霆可能朝「紅粉知己」的方向發展，因此塔羅牌預測小禎不會跟丁春霆交往，2年後跟阿良復合機率高。

(中時電子報)

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