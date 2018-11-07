台中》打臉賴清德說法！台中今PM2.5嚴重超標

行政院長賴清德。(圖／本報資料照，王德為攝)

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中時電子報
/綜合報導

年底台中市長選舉進入倒數計時，但根據《環保署空氣品質監測》網數據顯示，今早台中地區空氣PM2.5(細懸浮微粒)均超過120以上。台中空汙嚴重現象，打臉行政院長賴清德日前稱「台中空氣品質愈來愈好」說法，當時賴說他相信民眾會把票投給林，因為「林佳龍改善空污成績比以往市長好」。

根據《環保署空氣品質監測》網數據顯示，今早台中地區PM2.5(細懸浮微粒)均超過120以上，其中以西屯、忠明、大里尤為嚴重，均超過150。今早台中市政府Line帳號也通知台中市多個空氣監測站出現紅、橘色燈，但也預告周五將藉北風增強，來改善空氣品質。

回顧近期蔡英文總統、賴清德南下為民進黨推出的市長候選人林佳龍輔選站台，賴清德致詞時提到，對於空氣污染的改善，市民要給林佳龍鼓勵，他強調，經過林市長4年來的努力，「台中空氣越來越乾淨」，而台中市也因此得到環保署評鑑空氣品質改善第一名。

當時到場致詞的還有民進黨立委蔡其昌，他批評對手「抹黑台中空污多嚴重」，更表示林佳龍是可以讓台中空氣變好的，蔡其昌強調「再給林4年，台中空氣會更好」。

對此，網友留言說「難道馬英九不用負責嗎？」、「清德：台中人多吸一點，當是做功德」、「台中以南都爆炸有夠誇張」、「上周造勢才說空氣變好，這下糗了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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