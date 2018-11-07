多次代簽通知交差 最懶女里幹事罰30萬

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台北市大安區塗姓女里幹事，去年因貪圖方便，在送達役男體位判定及抽籤時間通知、承辦中低收入戶調查表時，擅自為役男、5名中低收入戶代簽姓名交差，另在補助義警制服上，以不實單據核銷，廉政署依3項偽造文書罪將塗女送辦。台北地檢署因塗女認罪，給予緩起訴處分，期間1年，塗須支付公庫30萬元，並接受6小時法治教育課程。

檢方調查，24歲的塗女，去年因幫大安區公所兵役課送役男體位判定、以及抽籤時間通知給某位役男時，由於找不到該名役男，唯恐無法交差，竟貪圖一時方便，自行在通知書上代簽役男姓名，再將體位判定資料、通知書繳回兵役課。

另區公所社會課交付塗女轄區中低收入戶調查表，指示塗女進行訪視，但塗女並沒有實際訪視，明知未訪視5名調查對象，竟自行在調查表上偽填5人署押後交差。

此外，塗女去年在承辦區公所補助義警制服業務時，塗女因有部分單據在里長辦公室，一時間找不到單據，心急之下就找了前年的單據核銷，被區公所發現，由廉政署調查送辦。

檢方調查時，塗女認罪，檢方因她沒有前科，且犯後態度良好，給予緩起訴處分，期間為1年，但考量她法治觀念薄弱，除要求她支付30萬元處分金給公庫外，另須接受6小時的法治教育課程。

(中時 )

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