杜絕老街崩壞 台南重振歷史街區兼維護街區景觀

2018年11月07日 11:21 中時 曹婷婷

新化老街80年老醫師館淪為娃娃機店，神農街也有類似情形，引發老街崩壞之說，台南市2012年率先全國提出《台南市歷史街區振興自治條例》，總計6年來建物整修及文化經營兩大類共核定150件，補助超過2700萬，老屋再生成功案例達76處，帶動民間投入1.4億從事老屋再生，然短期間仍須面臨迅速觀光集中化帶來的淺碟式商業模式，文化局強調，短期先改善違章建築，並以神農街作示範，也盼都發局在《都市計畫法》進一步管制。

台南市歷史街區振興補助政策，每年雖僅編列550萬元預算獎勵補助願投入老屋再生及為歷史街區注入新活力的屋主及經營者，卻收到極大效果，文化局以減法方式協助民間設計修繕及自我管理維護，激發市民對城市歷史文化的自豪感。

2015年起陸續公告鹽水、府城及新化歷史街區，2017年起文化局更突破過往操作策略，以居民為核心，廣邀空間使用者為居住環境研擬生活與生存雙贏的歷史街區，建立居民對街區自發性認同感及歸屬感。

此外，為兼顧振興歷史街區，維護街區文化涵構與經濟機能，擬定短、中期目標，包括先改善違章建築所帶來的隱性危險，並以府城歷史街區重要歷史街道神農街為示範點；中期則將橫向整合控管街區內的建築物、廣告物、商業登記類別合法性，並參酌日本京都案例，針對影響街區內景觀的廣告物構造、色彩、尺寸等，研議依據《都市計畫法》、《臺南市廣告物管理自治條例》、《發展觀光法》等有關控管建築物使用法則。

(中時 )