陳明通：加強審查大陸人士來台 防止干預九合一選舉

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九合一選舉逼近，是否有境外勢力干擾選舉受到關注。陸委會主委陳明通7日在立院表示，針對境外勢力非法介入選舉，政府將強化相關因應。同時，將對大陸人士來台申請案加強審查，對有疑慮案件，採事前遇案嚴審、入境後掌握在台動態、事後註參管制之管理手段，維護兩岸間正常有序的交流秩序。他並呼籲大陸切勿介入台灣選舉、干預台灣內部事務。

立法院內政委員會7日上午邀請陸委會主委陳明通、內政部長徐國勇、海委會主委黃煌煇、海巡署署長李仲威等官員，針對「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」、「南海實彈演訓相關事宜」，進行專題報告並備質詢。

陳明通報告時指出，政府對於在陸國人回台投票表示歡迎，樂見其成。然目前均未收到台商反映機位購票困難，若有需要可依相關規定申請加班機。

他強調，根據我國相關法律，境外勢力不得對我選舉候選人、團體提供政治獻金，或以非法方式介入我方選舉，政府將強化相關因應作為及人員安全管理機制。

同時，因應九合一選舉，將對大陸人士來台申請案加強審查，對有疑慮案件，採事前遇案嚴審、入境後掌握在台動態、事後註參管制之管理手段，維護兩岸間正常有序的交流秩序。

最後，陳明通表示，陸委會正告中國大陸，台灣的民主體制不容侵犯，陸方應正視兩岸現實差距，尊重台灣自由民主選舉制度，切勿介入台灣選舉、干預台灣內部事務。

針對親民黨立委陳怡潔提問「現在是否掌握到干擾選舉的可疑人士入台？」陳明通表示，如果蓄意來台干預選舉，當然要嚴審，但目前還沒有掌握到案例。不過，仍非常歡迎學者觀光團來台。

至於有許多選舉人政見是帶動經濟，陸委會是否應檢討兩岸政策？會不會對地方政府帶農漁民去大陸經貿交流「卡東卡西」？陳明通回應稱，台灣是海島國家，東西賣到全世界，大陸市場雖重要，但台灣也不是靠單一市場過活。「正常經貿交流當然支持，不知道要卡什麼。」

(中時 )

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