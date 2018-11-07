斯國學生竟然持觀光簽證來台 柯志恩：3立委介入

教育部長葉俊榮（左）表示，對此個案感到遺憾，但這不是新南向專班，3個月內將全面徹查，目前已知只有康寧違法，高教司長朱俊彰（右）則承認學校有透過人來關心。（張鎧乙攝）

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教育部長葉俊榮今天到立法院教育及文化委員會報告原住民及新住民教育政策，但多位立委關心康寧大學問題。（林志成攝）

康寧大學69位斯里蘭卡學生之前持觀光簽證來台，政府竟然放行，非常奇怪。國民黨立委柯志恩今天質詢指出，3位立委進行關說，導致這批斯里蘭卡學生可持觀光簽證來台。教育部則回應，康寧大學當初有透過一些人士瞭解斯里蘭卡學生來台的公文處理情形。

教育部長葉俊榮今天到立法院教育及文化委員會報告原住民及新住民教育政策，不過柯志恩鎖定康寧大學斯里蘭卡學生問題質詢，她表示，69位斯里蘭卡學生持觀光簽證到康寧大學就讀，據她瞭解，教育部剛開始是反對的，但是在3位有力人士介入後，教育部才放行。

柯志恩問葉俊榮，有沒有有力人士向他關說讓斯里蘭卡學生持觀光簽證到康寧大學就讀？葉俊榮回答：沒有。葉俊榮表示，對於康寧大學斯里蘭卡學生事件，他感到非常遺憾，但到目前這只是個案，教育部將在3個月內完成全面向清查，以給社會交代。

柯志恩說，她不相信教育部不知道斯里蘭卡學生是持觀光關簽證來台，她有這3位有力人士的名單，如果教育部3個月未提出讓人信服的調查結果，她會將這3人公布。

葉俊榮說未受到有力人士關說，但教育部高教司長朱俊彰卻回應，當初斯里蘭卡學生持觀光簽證來台，康寧大學有透一些人士來瞭解公文處理狀況，但發簽證不是教育部、而是外交部。

柯志恩表示，台灣人到國外讀書，即使只是念語言學校，也一定要持學生簽證，不可能拿觀光簽證。他認為，教育部原本不允許斯里蘭卡學生持觀光簽證到康寧大學就讀，到最後卻改變態度，裡面有很多問題。

柯志恩進一步說，大專院校招收的境外生在台灣非法打工，康寧絕對不是個案，她手中至少掌握5所大學，讓學生每周打工超過法律規定的20小時，而且因為他們是去做基層的工作，因此工作環境都很惡劣。

民進黨立委陳亭妃質疑，康寧大學搞到現在這種地步，背後是否有強大勢力當靠山？斯里蘭卡學生竟然可以持觀光簽證來台灣讀書，實在太離譜。另一民進黨立委張廖萬堅也說，康寧大學事件搞不好有弊案，教育部一定要調查清楚。

(中時 )

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