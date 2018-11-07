高雄》陳其邁的AI幕後推手曝光！竟是批踢踢大神

2018年11月07日 11:04 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導

陳其邁AI政策幕後推手曝光！竟是批踢踢大神。圖為陳其邁(右)、台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾(左)。（圖/陳其邁粉絲專頁）

陳其邁日前在臉書發文「請益之旅」，意外曝光了他的AI政策幕後推手。（圖/陳其邁粉絲專頁）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜網路聲量高漲，但有眼尖網友發現，PTT創辦人竟是挺陳的！根據民進黨高雄市長候選人陳其邁臉書透露，他這次競選政見的主軸AI政策，幕後推手都是大咖，其中之一就是有「批踢踢大神」之稱的PTT創辦人杜奕瑾。

陳其邁競選政見推動智慧城市與人工智慧產業，一度遭到韓粉抨擊內容空洞；不過有網友發現，台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（批踢踢創世神）以及前微軟AI&R Cortana全球產品負責人 Mike Calcagno都是陳其邁政策的重要推手。

有網友在批踢踢表示，陳其邁的相關AI政策推手之一PTT創辦人杜奕瑾，大家可能不知道他也是高雄人，陳其邁竟然沒有讓大眾知道。有鄉民回應「拉了柯P，現在又找創世神，背景真強」、「韓總趕快想新招」。

根據陳其邁日前在臉書發文的「請益之旅」，確實拜會台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、前微軟AI&R Cortana全球產品負責人Mike Calcagno。杜奕瑾來自高雄，雄中畢業後就讀台大資工系，是台大PTT的創站站長，後來擔任微軟公司人工智慧部門亞太區研究總監，目前是台灣AI實驗室創辦人。

(中時電子報)