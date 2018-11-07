高雄》陳其邁的AI幕後推手曝光！竟是批踢踢大神

陳其邁(左)曾向台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾(中)、前微軟AI&R Cortana全球產品負責人Mike Calcagno(右)請益AI政策。（圖/陳其邁粉絲專頁）

友善列印
中時電子報
尉遲佩玉 / 綜合報導
陳其邁AI政策幕後推手曝光！竟是批踢踢大神。圖為陳其邁(右)、台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾(左)。（圖/陳其邁粉絲專頁）
陳其邁日前在臉書發文「請益之旅」，意外曝光了他的AI政策幕後推手。（圖/陳其邁粉絲專頁）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜網路聲量高漲，但有眼尖網友發現，PTT創辦人竟是挺陳的！根據民進黨高雄市長候選人陳其邁臉書透露，他這次競選政見的主軸AI政策，幕後推手都是大咖，其中之一就是有「批踢踢大神」之稱的PTT創辦人杜奕瑾。

陳其邁競選政見推動智慧城市與人工智慧產業，一度遭到韓粉抨擊內容空洞；不過有網友發現，台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（批踢踢創世神）以及前微軟AI&R Cortana全球產品負責人 Mike Calcagno都是陳其邁政策的重要推手。

有網友在批踢踢表示，陳其邁的相關AI政策推手之一PTT創辦人杜奕瑾，大家可能不知道他也是高雄人，陳其邁竟然沒有讓大眾知道。有鄉民回應「拉了柯P，現在又找創世神，背景真強」、「韓總趕快想新招」。

根據陳其邁日前在臉書發文的「請益之旅」，確實拜會台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、前微軟AI&R Cortana全球產品負責人Mike Calcagno。杜奕瑾來自高雄，雄中畢業後就讀台大資工系，是台大PTT的創站站長，後來擔任微軟公司人工智慧部門亞太區研究總監，目前是台灣AI實驗室創辦人。

(中時電子報)

韓國瑜支持度為何超越陳其邁？胡幼偉：答案很簡單
北漂音樂人批韓國瑜包子沒餡！臉書留言「盛況空前」

文章來源：陳其邁 Chen Chi-Mai

台中》打臉賴清德說法！台中今PM… 高雄》參加陳其邁勞工之夜塞耳塞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。