高雄》參加陳其邁勞工之夜塞耳塞爆紅 男子用千字文回應了

2018年11月07日 10:59 中時電子報 邱文秀

民進黨高雄市長候選人陳其邁3日「勞工之夜」造勢晚會，有一名男子在電視轉播時戴著耳塞被放大，宅神朱學恒在臉書徵求這位「耳塞勇者」現身，要請他跟轉播攝影師各十份雞排。(朱學恒臉書)

民進黨高雄市長候選人陳其邁3日「勞工之夜」造勢晚會，有一名男子在電視轉播時戴著耳塞被放大，宅神朱學恒在臉書徵求這位「耳塞勇者」現身，要請他跟轉播攝影師各十份雞排。這位「耳塞勇者」最後選擇把雞排捐出去，但也寫了千字參加國、民兩黨造勢感想文給朱學恒，呼籲到處漂的遊子，「不管你們在哪，支持誰，都要回來投下神聖的一票!」

一名女網友日前在臉書「爆廢公社」指出，自家住9樓關窗，但強褓中的女兒被陳其邁競選車吵醒，她向陳其邁小編私訊反應，孰料竟得到「若不想聽可以準備耳塞」的傲慢答案，簡直令人傻眼。沒想到竟然有男子參加陳其邁造勢晚會戴耳塞被直播拍到，網友笑說小編講的話大家果然有在聽。

陳其邁3日「勞工之夜」造勢晚會直播在PTT政黑版引起熱烈討論，原因是《三立》直播時，攝影師竟拉近距離照出一位男子戴著耳塞參加，活動結束後那位男子將耳塞取下畫面。看直播的網友都笑死了問「攝影師你的高雄價值呢?」是不是想要跟劉寶傑一樣休長假所以出此下策。

宅神朱學恒在臉書貼出「耳塞勇者」的截圖，說「剛剛收到反抗軍基地政黑版傳來的訊息，要我把這個消息傳給殘存的反抗勢力，請轉播的攝影師跟這位勇者私下跟我聯絡，我一人請你十份雞排。耳塞勇者謝謝你。」

結果，「耳塞勇者」真的現身，並選擇把雞排捐出去，但也寫了千字參加國、民兩黨造勢感想文給朱學恒。

「耳塞勇者」觀察陳其邁與韓國瑜造勢兩場不同，韓國瑜的場子國旗海翻騰，散場之後許多人很自動的疊起椅子，把垃圾帶走，可以感受到大家都是很開心的。陳其邁的場子，現場發放邁邁小綠旗，，沒有韓散場之後的感覺「大家跑得跟飛一樣」， 離開的時候邁邁旗跟扇子丟滿地，工作人員狂檢。

他也批評陳菊的確在高雄做了很多漂亮的硬體建設，但是他想問這些能帶動多少經濟效益?他說「當初人民選了妳出來，就是相信你們能夠提出新的政策讓經濟能夠好轉，而不是一句大環境不好就帶過」。

以下為「耳塞勇者」感想原文:

首先先感謝大家不殺之恩，沒有努力的把我挖出來然後說:我們之中出了個叛徒~

我想選舉造勢，候選人都希望自己的場子能熱鬧有人氣，所以動員這件事情已行之有年而且不分政黨，差別在於動員人數多寡而已，在此不多著墨

至於本人政治傾向，與當時參與造勢團體及其他人都無關，所以請不用無限上綱與腦補，感謝大家。

以下先簡短回覆幾個問題:

- 小弟那天很早就到了現場，我入場的時候許多工作人員才剛開始吃便當，所以我真的聽了那首歌很久很久..久到忘記時間..

那感覺就像是你在小七工作，然後一整天的背景音樂一直是:XXXX，崩崩，帥到爆炸! (我不知道這歌名) 可以請各位小七大哥支援一下嗎?

- 戴耳塞只是因為現場真的太吵了，許多人拿著叭叭狂按，絕對不是因為不想聽甚麼一棒接一棒..

- 耳塞我真不知道甚麼牌子..

- 我沒有吃到你們貼圖裡面的便當!我有拿到餐點，但是 絕對 不是 貼圖的便當...XD

- 為什麼會去，因為假日沒事，想說旁邊是夢時代，順道逛逛

以下為正文:

很多人想知道兩方造勢大會到底有甚麼差別，小弟恰好兩邊都有去過 (韓國瑜 10/26 鳳山 / 陳其邁 11/03 高雄)，所以做了點小小的比較，以下為個人觀察

韓國瑜 10/26 鳳山:

下班之後前往，接近會場時交通開始大亂，明顯看到路上有許多人，三兩成群，攜家帶眷往會場集合，在橋上塞了將近20分鐘，幸好有善心人士開放場地讓大家停車...

主持人 : 林國正、蕭漢俊(我一度以為是李富城杯杯)…

座位附贈 : 一瓶礦泉水 (沒有廣告的)，一支國旗.

表演卡司 : 媽媽啦啦隊、國術老杯杯..其他我忘了..

現場氣氛 : 彼此不認識卻互相聊天，很佩服坐隔壁的90幾歲老先生，他說他走了一兩個小時到這，就是希望能挺韓國瑜。國旗海翻騰，有些人自帶大國旗去揮，也有看到軍官第X期的後援會，感覺像是國慶日，有種莫名的感動，因為場地不大，所以散場之後許多人很自動的疊起椅子，把垃圾帶走，可以感受到大家都是很開心的。

陳其邁 11/03 高雄:

由於是假日，擔心夢時代會塞車，所以提早到達現場，在夢時代逛了一會之後才過去會場, 相較於韓國瑜的場，可以看到大多數人都是整批進場的。

主持人 : 沒介紹..

座位附贈 : 邁邁礦泉水、邁邁小綠旗、邁邁小圓扇

表演卡司 : 東南亞舞蹈團?林宗興 蔡振南

現場氣氛 : 氣氛稍微沉重，說實話，假日加班你看到同事會開心嗎..XD。 T字型舞台令人印象深刻，有些團體還沒等到花媽上台就整批離開了，所以那些自行前往支持的民眾，到後面花媽講話的時候就通通往中央舞台擠過來。散場之後，有一小群民眾簇擁著陳其邁沿著T自舞台離開，沒有韓散場之後的感覺「大家跑得跟飛一樣」， 我離開的時候還看到花媽的保母車從我眼前開過，邁邁旗跟扇子丟滿地，工作人員狂檢..

以上是我的心得報告。

下面是我想說的一些話:

我是個在地高雄人 (現在沒有這個起手式，說話都不大聲了)..也是個中立選民，每次選舉，我都會看人，看政見，然後投下我寶貴的一票，真心的希望他當選後能實現政見，讓這社會更美好。我沒辦法接受貪，我也沒辦法接受動不動就攻擊對手，侮蔑對手的人，所以基本上這些候選人即使政見再令人期待我都不會考慮，因為我擔心你上任後會不會顧著互罵忘了做事..

不可否認高雄在花媽執政這段期間，完成了許多建設，總圖書館、駁二、高雄展覽館、大東文化藝術特區、衛武營國家藝術文化中心。但是我想問這些能帶動多少經濟效益?當初人民選了妳出來，就是相信你們能夠提出新的政策讓經濟能夠好轉，而不是一句大環境不好就帶過..沒有好的政策輔助，就算有座世界矚目的藝術文化中心又如何?

對我來說，北漂只是個被炒熱的話題，因為不管北漂支持的候選人有沒有選上，如果高雄沒有改變，他們還是會繼續漂，重點在於各位在地的高雄人，你們的心裡在想甚麼?選對的人，做對的事。

然後那些到處漂的遊子，不管你們在哪，支持誰，都要回來投下神聖的一票，因為這是責任也是義務。不要管某人說的(小編註:立委林昶佐)，如果你要投XXX ，那就不要回來了...文明苦果，我們要共同承擔啊..

(中時電子報)