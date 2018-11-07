北海岸不只有海鮮！騎鐵馬賞石頭厝、仙人掌料理嚐美味

2018年11月07日 10:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋冬出遊趣，別以為北海岸只能吃海鮮，仙人掌料理也是一絕！遊客來到福隆車站，騎著鐵馬，用手機下載卯澳漁村手機APP，不需要租借導覽設備，只要利用自己的手機，就可以直接使用地圖導覽的服務，一邊探索卯澳灣的漁村風情，一邊品嚐特有的貼壁蓮料理。

卯澳驛站老闆娘推薦，來品嚐最獨特的貼壁蓮料理。（新北市漁業處提供）

穿過舊草嶺隧道、沿著環狀線的鐵馬道一路前進，經過三貂角燈塔、馬崗潮間帶、萊萊海蝕平臺，最後您一定不能錯過這個古老的卯澳漁村。依循著蹦世界APP的行動導覽探索整個卯澳海灣，映入眼簾的是數百年前凱達格蘭族的居民以石頭堆砌的石頭厝建築、結合漁港海鮮與石花菜料理的「卯澳驛站」、與刻畫著漁村生活的彩繪海堤。

卯澳漁村外牆的貼壁蓮正盛開著花朵。（新北市漁業處提供）

走近涼亭和圍牆一瞧，發現牆上爬滿了外型酷似仙人掌、卻開著如蓮花般雪白花瓣的植物－三角柱仙人掌(又稱貼壁蓮)，是生長快速的耐旱植物，可以在土質較為乾燥的海岸環境生存，過去在東北角沿岸被廣泛種植，除了柱莖具備環境綠化與阻絕入侵者的功能外，其花朵更具有豐富的營養價值，有清心潤肺、除痰止咳的作用。

騎腳踏車累了嗎 快來品嚐澎湃的驛站美食。（新北市漁業處提供）

卯澳海洋驛站的老闆娘謝愛秀表示，貼壁蓮是卯澳漁村數量最多的沿岸植物，每年的夏秋之際開花，是當地非常搶手的食材。開花期間，當地居民會以長桿子摘取白色的花朵，避免被針狀的葉片刺傷，將貼壁蓮的花蕊去除之後，花瓣與花萼的部分可曬乾或冷凍保存。卯澳海洋驛站特別以新鮮的貼壁蓮花切片爆炒蝦米和肉絲口感爽嫩好吃，另亦提供貼壁蓮花切片涮入石花凍火鍋中，為火鍋增添新風味。

遊客在福隆自行車店外下載卯澳漁村行動導覽APP。（新北市漁業處提供）

卯澳社區離熱鬧的福隆火車站僅僅7公里的路程，民眾可以在假日離開繁忙的都市生活、騎著自行車前進卯澳，享受東北角秋季悠悠的陽光、欣賞盛開的貼壁蓮花。肚子餓的時候，不妨來一盤貼壁蓮料理，細細咀嚼卯澳這純樸卻溫暖的漁村氣息。

(中時電子報)