空品監測圖怵目驚心 鄭明典指出3關鍵原因

今天上午台灣西半部空汙AQI幾乎全呈現紅色等級。(擷圖自空氣盒子網頁)

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中時電子報
/綜合報導

今天是空污高峰！西半部民眾一覺醒來發現，天空是灰濛濛的。中央氣象局副局長鄭明典指出，今天西半部大氣穩定、風速弱、加上水氣高，造成汙染擴散不易。從空品監測圖來看，空污狀況令人怵目驚心，西半部從桃園到高雄一片紅通通的，西半部空品可謂全部淪陷。

鄭明典今在臉書上說，根據環保署預測，今天空氣品質不良情況會達到近日高峰，周四還有來自大陸的空污，長時間的空品不良，有危害健康之虞，民眾出門要特別注意。

鄭明典稍早又發文指出，今天西半部大氣穩定、風速弱、加上水氣(濕度)高，造成汙染擴散不易。環保署專家說，水氣高會提升「次生污染物」生成速率，加上懸浮微粒的光學作用對濕度高度敏感，高濕度造成今日西半部不少地區灰茫茫的現象。

由於空污嚴重，陸續有民眾拍圖上傳反映空污有多糟，「空氣盒子 EdiGreen AirBox」所發布的空品監測圖，更讓人看了怵目驚心，從桃園到高雄一片紅通通的，西半部空品可謂全部淪陷。。

台灣颱風論壇天氣秘書今早也發出嚴重空污提醒，指出今天有大範圍紫爆，目前西半部空氣非常糟糕，尤其台中到北高雄多處地區P M2.5濃度已破百，已達不健康等級，出門必須戴口罩。

(中時電子報)

文章來源：鄭明典臉書

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