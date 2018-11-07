台中花博6場館2廊道 建設永續保留

2018年11月07日 11:19 中時 王文吉

后里馬場整修後的歷史建築群將成馬場文化園區。（王文吉翻攝）

后里馬場園區的馬術競技場，符合國際標準，具上千名觀眾席位，未來將成「全國馬術運動訓練中心」。（王文吉翻攝）

智農館成立農業生產技術研習中心，供台中青農及農友透過技術設備及現地栽培實驗區教學。（王文吉翻攝）

樂農館將與學術單位、民間企業合作成立青農人才培育中心。（王文吉翻攝）

后里火車站的純白色「花馬步道」，未來將與后豐鐵馬道串連，成為觀光休憩指標亮點。（王文吉翻攝）

葫蘆墩公園擁有全台最長的水岸廊道，將持續推廣水上休閒運動。（王文吉翻攝）

2018台中世界花博盛大開幕，展期為期半年，根據市府規劃，明年4月24日閉幕後的「後花博時期」，園區均將轉型公共空間，其中花舞館等6大場館及后里花馬道、豐原水岸花都2大廊道，將原地保留轉作花卉產貿平台及農創園區等用途，另有多處臨時場館使用綠色循環建材，也將異地運用。

至於最受矚目的地表最大機械花「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術，各界關注未來是否保留？台中花博發言人陳文信表示，跨界共創的設計團隊及贊助單位，已共同決議捐贈給市府，未來也可望原地保留，成為台中新地標，待程序完備並與捐贈人研商後提出維護與展示計畫。

陳文信指出，市府在3年多前重新規劃花博時，即已敲定永久場館將留在當地作為公共建設，造福地方。包括后里馬場整修後的歷史建築群將成馬場文化園區；園區內新建的馬術競技場，符合國際標準，具上千名觀眾席位，未來將成「全國馬術運動訓練中心」，讓后里成為台灣馬術運動的龍頭。

至於近期大排長龍的「花舞館」，陳文信表示，花博期間以花藝競賽與展示為主，後花博時期將規劃為中部花卉產業貿易展覽平台，2020年「世界蘭花會議」更將在此舉行，屆時將向世界展現台灣蘭花產業實力，並活絡產業發展。

陳文信指出，外埔園區未來轉型為國際農創園區，樂農館將與學術單位、民間企業合作成立青農人才培育中心，並作為食農教育基地；智農館則成立農業生產技術研習中心，供台中青農及農友透過技術設備及現地栽培實驗區教學，提升產銷效率，也帶動區域觀光及經濟發展。

豐原葫蘆墩園區「囍香逢館」未來則將結合科技、糕餅文化藝術，成為具產品展示、導覽、觀光等功能的糕餅原鄉博物館。

陳文信表示，連結后里火車站的純白色「花馬步道」，未來將與后豐鐵馬道串連，成為觀光休憩指標亮點；葫蘆墩公園有全台最長的水岸廊道，將持續推廣水上休閒運動，並成為當地居民休閒活動空間。

部分臨時場館為還地於森林，將異地保存。陳文信指出，森林園區原有1500多棵樹木全數保留，臨時場館採可回收再利用的綠建材打造；未來場館建材將異地循環再利用，園區腹地則納入「擴大后里都市計畫」，做為當地長遠發展基礎。

交通方面，市府除促成新建后里東站，也開闢多條花博聯外道路，包括約4.4公里的「國道4號神岡交流道延伸后里甲后路」，連結大甲溪兩側的重要道路，讓神岡、后里、外埔、大甲等地的生活圈更加緊密；「中科園區南向三合一聯外道路」也完工通車，串聯豐原副都心，不僅解決花博期間的交通問題，更為地方建立完整的交通路網，帶動地方繁榮。

(中時 )