威力彩頭獎花蓮開出 黎明教養院盼獲幸運人士關愛

花蓮黎明教養院籌建喜樂園，身心障礙者家長林英愛獲盼威力彩頭獎得主關愛的眼神。（范振和攝）

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花蓮黎明教養院主任黃展雲（右二）等人持義賣物品，希望善心人士一起協助早日籌建完成喜樂園。（ 范振和攝）

花蓮市富強路金多寶投注站5日開出威力彩頭獎，1人獨得16.5億元後，至今大家都還在猜測，誰中了大獎？黎明教養院公事部主任黃展雲7日強調，不景氣聲中，教養院欲籌建喜樂園陷入窘境，如果能贏得這位幸運人士的關愛，那就太好了！

身心障礙者家長林英愛侃侃而談，孩子出生後半年多，她漸漸發現孩子的發展有異狀，從恐慌、害怕到鼓起勇氣前往醫院，開始了漫長的求醫之路。

一開始確診兒子為視覺障礙後，每隔一段時間，不同的專科醫師都會就給她一個「驚喜」，出現他的身障手冊上，不曾出現的肌張力不足、語言理解不足等障礙。

「我們不曾奢望過有一天我們可以放手讓他走路。」林英愛表示，因為眼科醫生和神經內科醫生早已宣判：「孩子已經這樣，你們還要他有甚麼發展，他的一輩子就這樣了…」。無數個日夜，等孩子入睡後，她獨自走出房間，躲在樓梯角落泣不成聲。

47歲的林英愛說，身心障礙者的老化程度比一般人快，有誰可以告訴她，當爸媽進入遲暮之年，而這些孩子老去時，該何去何從？黎明教養院正籌建黎明喜樂園第一期工程，將先照顧身心障礙者中最不易照顧的成人自閉症者，她希望各界能重視，一起來關愛。

黃展雲說明，位於壽豐鄉共和村的黎明喜樂園，占地1.5公頃，以收容成人肯納兒（自閉者）為主，第一期工程將新建大肯一村、大力二村，共可照護72個家庭，但興建費約需1.7億元，6年前開始勸募至今，扣除買土地外，只剩2400萬元左右，上月間，縣府已核發建造執照，但「萬事俱備，只欠東風」，如果能挹注些許威力彩獎金，或可解決喜樂園燃眉之急。

(中時 )

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