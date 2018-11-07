要原轉會來立院報告未果 藍委斥黑機關、有權無責

2018年11月07日 11:35 中時 季節

立法院司法及法治委員會7日審查原住民轉型正義相關法案，排定第一案邀請總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會召集人列席，針對原轉會預算執行情況和原住民轉型正義政策推動計畫報告，但因為該會召集人由蔡英文總統本人親自擔任，結果蔡英文未到，最終只由總統府第二局局長邱昌嶽到場，針對排定邀請適當與否，引發朝野立委口角。委員會召委國民黨籍立委林為洲指出，這樣排案就是要凸顯總統府不應該成立這麼多黑機關，指導行政院，有權無責，使用公務預算。

國民黨籍原住民立委孔文吉說，蔡英文既然是第一個對原住民道歉的國家元首，又是原轉會召集人，請她來立法院有何不可。同黨的原住民立委鄭天財也說，重點在於總統設了原轉會後，變成太上皇的決策單位，有關原住民土地及海域法，行政院曾兩次在立法院說要通過，後來行政院長賴清德卻又在立法院公開說原轉會不同意要設土海法。行政院本來承諾要送來的，結果因為原轉會阻擋，還不請原轉會來說明嗎？

但民進黨籍立委清一色反對，李俊俋說總統府並非立法院監督單位，今天也不是審查預算，應該質詢對象是行政院和其下的原民會，立法院無權邀請總統府來專題報告，總統府來立法院，只有兩種情形，審預算和總統府提的法案，因此他提案要把此項排定的報告議案撤掉。

民進黨籍立委周春米、柯建銘也表達類似看法，鍾孔炤則說，從大法官解釋或憲法增修條文都講很清楚，除了預算審查跟法律案外，立法院無權伸手到總統府，要請總統府來，就修憲。段宜康則說，總統府針對此一專案報告沒有派人參加列席，但是對法案部分派了第二局局長列席，就實際詢答仍可跟總統府代表質詢，實務上沒有差別。

但委員會召委國民黨籍立委林為洲表示，連行政院都說要尊重原轉會看法，那請原轉會來立法院報告何來不宜。他沒有刻意請蔡總統本人來報告，只是請原轉會，剛好他召集人是蔡英文，如果是原民會主委就沒問題了。請原轉會是因為他們是法律發動者。

林為洲質疑，如今是總統府惡搞，成立那麼多黑機關，司改會、年改會、原轉會，總統府成立原轉會指導行政院，總統府有這樣的職權嗎？總統府成立年改會指導考試院，有這樣職權嗎？不受監督不要報告，卻有權力指導部會，實質發生影響力，民主基本原則，有權力就要接受監督，不然違反民主原則，因此他這樣排案就是要凸顯總統府不應該成立這麼多黑機關，指導行政院，有權無責，使用公務預算。民進黨比較聰明，都成立這種不受監督發揮權力的單位。

然而因為原轉會沒有前來，之後林為洲只好宣布此案未處理，繼續處理其他法案議案。

(中時 )