中華郵政每年交通事故多達500件 開辦道安訓練講習

2018年11月07日 11:20 中時 李宜秦

中華郵政公司今日舉辦道路安全訓練開訓典禮。圖／李宜秦攝

中華郵政公司今日舉辦道路安全訓練開訓典禮。圖／李宜秦攝

中華郵政公司今日舉辦道路安全訓練開訓典禮。圖／李宜秦攝

中華郵政公司今日舉辦道路安全訓練開訓典禮，中華郵政協理郭純陽表示，全公司負責外勤職務的同仁約有1萬180人，每年發生的交通事故多達5、600件，為了有效降低事故發生，中華郵政與公路總局合作，在全台43個郵局據點開辦道路安全訓練，要求外勤同仁至少須接受3小時以上的訓練，加強道路安全概念。

中華郵政公司內負責駕駛郵務車送信的司機約有1萬180人，每年發生的交通事故事件多達5、600件，為加強郵務車司機的運輸知能，中華郵政與公路總局合作，在今年9到12月於全台43個郵局培訓據點，開辦道路安全講習，針對肇事預防、車輛保養等加以訓練。

中華郵政董事長魏健宏表示，期望全體同仁都能透過講習，體認到交通安全的重要性。郭純陽表示，中華郵政身為交通部底下最大的國營事業，有責任與義務以身作則，且郵政勤務與社會充分結合，若郵務人員能率先著重交通安全，對全台人民也是一個良好的示範與鼓勵，可有效帶動安全駕駛概念。

郭純陽指出，往年沒有特別注重每人受訓時數，但交通安全是不可忽視的議題，因此未來會逐年增加受訓時數，訓練強度也會依情況加強，且每位同仁都必須參與最少3小時的講習，不可有人遺漏。

郭純陽表示，中華郵政會將各個郵務單位發生交通事故的次數納入考核評比項目中，發生事故越少的個人與單位，都可獲得更高的考核分數，從個人與制度面共同推動交通安全概念。

(中時 )