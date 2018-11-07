救護車去年出勤破110萬次 內政部：將資源留給真正需要的人

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全台12縣市救護車不收費，許多民眾誤將救護車當「免費小黃」。內政部統計，去年全國救護車出勤件數達110萬323次，是1998年的3倍；為減少民眾濫用消防資源，台北市等10縣市已訂定救護車收費標準，消防署主祕馮俊益呼籲，希望各縣市都能訂定非緊急救護案件收費制度，避免消防資源濫用，把資源能留給真正需要的人。

依據內政部統計，去年全國救護出勤件數達110萬323次，雖較2016年的111萬7523次，已有稍微減少，但仍是1998年出勤次數33萬6409次的3倍有餘，換算下來消防機關平均每天出勤救護3015次。

相較於近年平均每年破百萬次的出勤紀錄，馮俊益說，去年有收費的件數僅138件，今年1到10月收費的件數也只有113件，消防署還是呼籲沒有訂定收費標準的12縣市能訂定收費標準，避免民眾不當使用，能把資源留給需要的人。

消防署統計，去年全國各項緊急救護求救原因中，以車禍受傷33萬725人次為最多，占37.10％；其次為急病32萬221人次，占35.92％；一般外傷及墜落傷9萬1630人次，占10.28％，三者合計占83.30％。

什麼情況需要救護車？消防署表示，依據「緊急醫療救護法」及「緊急救護辦法」第3條規定，消防機關負責緊急傷病的現場救護對象，是以因災害或意外事故急待救護者、路倒傷病無法行動者、孕婦待產者及其他緊急傷病者為主。

如果是經常性酒醉路倒無明顯症狀者、交通事故明顯輕傷、需住院、牙痛、感冒、扭傷、小創傷等，請勿使用救護車，消防署建議自行搭乘其他交通工具前往門診或特定醫院就診。

內政部指出，目前全台有訂定救護車收費標準的縣市，共有台北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣等10個縣市，收費最低600元，最高1800元。仍有12個縣市處於救護車免費狀態。

(中時 )

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