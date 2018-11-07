她怨老媽飯桌只留隔夜炒飯 網爆氣：替妳媽心寒！

2018年11月07日 11:28 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

父母之恩當湧泉以報！一名已出社會並為人母的女網友卻不盡然，她抱怨遲遲等不到媽媽回來煮晚餐，她只好匆匆出門上晚班，隔天一早回家看到桌上只有隔夜炒飯，讓女網友心生不滿，哭訴「我看了心都寒了」，未料女網友一番言論引來抨擊，遭砲轟「替妳媽感到心寒！」

該名帶小孩與媽媽同住的女網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示平時她的媽媽約晚間7點就會到家煮飯，前一天媽媽答應說要回家煮炒飯，結果女網友遲遲等不到媽媽回家，加上自己又趕著上晚上8點的班，與媽媽在電話中起爭執。

網友媽媽回家後斥責原PO「幾歲了，想吃飯還不會自己去翻冰箱煮菜」，原PO氣不過反嗆「我只是因為廚房有蟑螂或老鼠會怕，所以不太敢進去，不然我自己之前住外面，我也會自己弄東西吃」，之後就趕著出門。

等到原PO翌日早上下班回家，看到桌上留了一盤炒飯「看了心都寒了」，原PO哭訴年輕時就為家庭犧牲，在家能省就省，媽媽隨便煮什麼她都會吃，但看到桌上只有炒飯讓她覺得「很委屈」。原PO撂話「如果要繼續對一個女兒如此，我遲早會把我兒子帶離開！

大批網友看完抱怨，大嘆原PO不珍惜母親，「你媽媽看到這個抱怨真的會很心寒」、「媽媽很疼妳」、「長多大了？還需要媽媽處理晚餐，重點都為人母了」、「我現在隻身一人在外面工作，最期待的就是週末回家吃媽媽煮的菜」、「 我也建議妳搬走，當妳媽真累」、「子欲養而親不在，珍惜媽媽還在的時候吧」

另外有網友質疑「為什麼媽媽炒飯給你吃，妳要心寒?是覺得妳那麼辛苦上班 而她只煮炒飯給妳吃，不夠豐盛的意思嗎?」，另外也有人感嘆地說，「我等這盤炒飯等了20年了，再也吃不到，也沒機會孝順，要珍惜」。

(中時電子報)