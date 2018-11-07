特勤中心人員涉毒遭汰除 自白「對單位真的很抱歉」

2018年11月07日 11:33 中時 楊佳穎

國安局特勤中心一名林姓人員，上月27日晚間遭彰化縣警局彰化分局警員查獲安非他命，隔日遭彰化地檢署以1萬元交保候傳；國安局昨表示，林員已記2大過汰除退伍，另併案檢討懲處相關督導不周人員。《中時》找到這名林姓人員，林員受訪除自白事件始末，也坦言「對單位真的很抱歉」，因為自己一念之差，至今仍相當自責。

據了解，前總統馬英九時期，這名林姓人員曾擔任總統維安先遣人員，但此職務並非隨扈。林員指出，自己約在98年擔任馬的先遣人員，103年回到特勤中心後，105年檢查出罹患淋巴癌第三期，病情受到當時的局長及特勤中心副指揮官何保林中將的關心，並進而將其調任為行政人員，主要負責對內工作，「後來大家出勤我都沒再出，就做行政業務、雜項。」

他接著說，但在接受化療後，身心狀況都不是很好，常看著大家在忙，自己卻只能負責簡單工作，無法協助分攤；雖然長官及同事都能體諒、給予關心，但「那種感覺很痛苦」，心理不平衡、自卑感重，壓力也一直累積，不敢跟他人訴說，「人家會覺得我在發神經」他苦笑表示。

隨後，林員透過交友軟體認識一位網友，並與對方訴說自己的病況，聊了一陣子後雙方今年3月首度見面，林員也接受對方推薦進行精油按摩抒壓，但該網友卻利用薰香，讓安非他命散播空氣中。緊接著，兩人在5月第二度見面，因林員使用後心緒有改善，網友才坦言使用了安非他命，而林員則在8月兩人第三度見面時向其購買，並在10月被警方查獲，主動交出身上的毒品。

「對單位真的很抱歉，因為自己私人的事情對單位傷害很大」林員落寞表示，國安局對員工都很OK，只是平時工作忙了一點，但此事讓很多人受到影響，「招牌被我打掉一半，我覺得滿丟臉的」，且無論是軍中、國安立場，這方面都是天條，長期的宣導自己也都知道，生病後卻無法調適好，沈迷於放鬆紓壓的感覺。

林員難過表示，涉毒事件發生後，雖然長官不同，同事卻沒變，剛開始幾天完全不知該往哪裡走、怎麼辦，但長官仍找人相陪。「他們越這樣做我越自責，因為我一念之差，到現在還是很自責」他略顯激動說，長官們事後一句罵的話都沒有，反而安慰、鼓勵面對，還關心家中同樣身體不好的母親，「我看到他們都想哭，不知道該怎麼辦，人家這麼照顧你還做這種錯事」，而自己也承諾會好好面對，「既然把東西拿出來（交給警方），我就不會做傻事。」

對於人員涉毒案，國安局昨強調，特勤中心得知後，立即進行行政調查，林員涉法行為也依「刑懲併行」原則及相關規定召開人評會，記兩大過汰除退伍；後續也將擴大稽核力度，依「特定人員尿液採驗辦法」規定進行自清，且針對所屬同仁全面執行尿液採集、生活區域清查等，並持續加強「反毒宣教」工作，確保單位內部清流與純淨。

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(中時 )