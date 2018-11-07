大同經營權紛爭 3獨董遭控包庇林蔚山不起訴

2018年11月07日 11:39 中時 陳志賢

大同公司經營權紛爭不斷，市場派「欣同投資顧問公司」，不滿大同前董事長林蔚山涉掏空案被判刑，但3名獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘，卻未提告及保全債權，也未在財報上詳細揭露林要賠償公司損失等事實，質疑3獨董包庇，3月間控告3人涉犯《證交法》特別背信、財報不實罪，台北地檢署認為罪證不足，今不起訴3獨董。

欣同負責人林宏信今年3月間向北檢遞狀，指蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘3人自2011年起即陸續擔任大同獨董，2014年至2017年間，3人身兼大同獨董及審計委員會委員，負責監督公司營運，明知林蔚山被法院判賠的鉅額債權，卻視而不見，怠於提起訴訟，以致林蔚山財產將來可能被刑事裁定扣押而直接沒入國庫，公司恐將無法求償。

林宏信控稱，林蔚山因通達案被新北地院判刑4年6月，投保中心曾函請蘇鵬飛、劉宗德，為大同公司利益向林提告，但2人未理會，投保中心因此代股東提告求償，高院已判林須給付大同19億元；3名獨董理應提出保全程序並於財報上揭露，3人卻在稽核財報時替林護航，還質疑法院沒收對象、範圍有誤，未詳實在財報上揭露高院判決內容，涉嫌包庇林蔚山。

北檢調查認為，身兼審計委員會委員的蘇鵬飛等3名獨董，雖具有監察人資格，可代表公司對董事提告，但依公司法第212及213條規定，監察人仍須經股東會決議才可對董事興訟，另投保中心也可請求公司對董事提起訴訟，但仍須經股東會決議，由於大同並未召開股東會，3人即無對林蔚山提訟的義務，不構成背信。

另3人被控未於財報上詳細揭露林蔚山涉案的判決內容，涉及財報不實部分，檢方認為，林蔚山所涉案件尚未定讞，財報未完整揭露判決內容，並未違反國際會計準則、企業會計準則公報等規定，認定3人罪證不足，予以不起訴。

(中時 )