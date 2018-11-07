大同經營權紛爭 3獨董遭控包庇林蔚山不起訴

大同前董事長林蔚山。(圖／本報資料照片)

友善列印
中時

大同公司經營權紛爭不斷，市場派「欣同投資顧問公司」，不滿大同前董事長林蔚山涉掏空案被判刑，但3名獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘，卻未提告及保全債權，也未在財報上詳細揭露林要賠償公司損失等事實，質疑3獨董包庇，3月間控告3人涉犯《證交法》特別背信、財報不實罪，台北地檢署認為罪證不足，今不起訴3獨董。

欣同負責人林宏信今年3月間向北檢遞狀，指蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘3人自2011年起即陸續擔任大同獨董，2014年至2017年間，3人身兼大同獨董及審計委員會委員，負責監督公司營運，明知林蔚山被法院判賠的鉅額債權，卻視而不見，怠於提起訴訟，以致林蔚山財產將來可能被刑事裁定扣押而直接沒入國庫，公司恐將無法求償。

林宏信控稱，林蔚山因通達案被新北地院判刑4年6月，投保中心曾函請蘇鵬飛、劉宗德，為大同公司利益向林提告，但2人未理會，投保中心因此代股東提告求償，高院已判林須給付大同19億元；3名獨董理應提出保全程序並於財報上揭露，3人卻在稽核財報時替林護航，還質疑法院沒收對象、範圍有誤，未詳實在財報上揭露高院判決內容，涉嫌包庇林蔚山。

北檢調查認為，身兼審計委員會委員的蘇鵬飛等3名獨董，雖具有監察人資格，可代表公司對董事提告，但依公司法第212及213條規定，監察人仍須經股東會決議才可對董事興訟，另投保中心也可請求公司對董事提起訴訟，但仍須經股東會決議，由於大同並未召開股東會，3人即無對林蔚山提訟的義務，不構成背信。

另3人被控未於財報上詳細揭露林蔚山涉案的判決內容，涉及財報不實部分，檢方認為，林蔚山所涉案件尚未定讞，財報未完整揭露判決內容，並未違反國際會計準則、企業會計準則公報等規定，認定3人罪證不足，予以不起訴。

(中時 )

她怨老媽飯桌只留隔夜炒飯 網爆… 松山區公寓火警 五樓竄火舌烈焰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。