吃火鍋當心熱量超標！1餐等於10碗白飯

2018年11月07日 12:03 中時 林周義

火鍋熱量比較（國健署提供）

今日立冬，各地早晚稍涼，吃火鍋暖胃的同時更得留意熱量！以吃到飽火鍋為例，一餐的熱量可高達2800大卡，相當於10碗白飯。國健署表示，60公斤的靜態工作者，一日的熱量需求為1800大卡。吃一頓火鍋，整天的熱量就超標，得跑上83圈操場才能消耗掉。

國健署資料顯示，火鍋中熱量最高的食材為牛五花，一盤肉片就突破400大卡，其次為一盤360大卡的豬五花，及2碗344大卡的麻辣湯；熱量低的食材則有半盤7大卡的青江菜、2碗11大卡的昆布湯、半盤11大卡的高麗菜等。

納含量方面，一大匙的沙茶醬、醬油、辣椒醬，就超過1500毫克，2碗麻辣湯則超過1300毫克；而最低納含量的食材則是豆腐、南瓜、金針菇和鴻禧菇，僅有1毫克。

國健署社區健康組組長林莉茹表示，許多人在天氣冷的時候，一不小心就吃太多。若參照「我的餐盤」口訣吃火鍋，也能將一餐的熱量維持在正常範圍。「每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙」。

林莉茹建議，以昆布湯取代麻辣湯，搭配大量蔬菜，以白肉（魚、雞）取代紅肉（牛、豬），以水果取代冰淇淋，並以無糖茶水或奶類取代含糖飲料，即可將熱量控制在600-800大卡之間，並將納含量控制在900毫克以下。

若不小心吃過量，則可在其他餐次須減量攝取。林莉茹建議，用餐後與親朋好友逛街散步，或在回家時提早幾站下車走路，增加身體活動的機會。平時更需保有運動習慣，才能在享用大餐時，仍保有好身材。

(中時 )