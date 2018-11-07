台北》稱小野「綠營文化門神」 丁守中：中間都在操作棄保

2018年11月07日 11:54 中時 楊佳穎 、黃世麒 、黃世麒

台北市長柯文哲競選總幹事小野（李遠）日前拍影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，被外界解讀為操作北市選舉「棄保」，國民黨台北市長候選人丁守中昨也在臉書質疑「靠民進黨吃飯的文化門神（小野）怎麼會去挺柯文哲？」今日受訪也進一步強調，自己是舉出事實，且這些人每次選舉都跳出來挺民進黨，為何這次捨近求遠，不挺台北市長候選人姚文智，反而挺陳其邁，「中間都在操作棄保」。

丁守中7日舉行「三招救都更」記者會，對於稱小野是綠營的文化門神，丁守中直言，大家都清楚，過去這些人全力幫民進黨，為何這次會跳出來幫柯文哲？且若每次選舉都挺民進黨，這次為何捨近求遠，不就近挺姚文智，要去挺陳其邁？中間都在操作棄保，「丁守中沒這麼多政治、算計，談的就是政策，怎樣讓台北更繁榮、更好，不會這麼多虛虛實實。」

談到姚文智稱選前之夜總統蔡英文去幫陳其邁站台也行，丁守中認為，蔡英文、柯文哲一直在合謀，「事實上大家看得很清楚，現在我們跟柯文哲已經非常膠著，民進黨全部緊張了，所以柯蔡合謀情形就全部表露無遺。」

他進一步透露，目前在民調方面，有在做各市議員、各區甚至各里的民調，自己與柯都非常接近，「老實講就在正負誤差範圍之內，2至3%，所以民進黨才會全面操作棄保，跟我們預期最後的戰略就是這樣」，而未表態者約還有18%至20%。

丁守中又重申，如今明顯就是蔡英文、柯文哲在合作，從今年5月提名姚文智後，柯蔡間從來沒互相批評，連姚文智都質疑蔡英文5次站台，為何都不批評柯文哲，「應該批評力道可以再加強，現在果然露出狐狸尾巴。」

(中時 )