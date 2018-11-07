《全台最速報》捍衛居住正義 丁守中祭都更三箭

2018年11月07日 11:46 中時電子報 綜合報導

◎捍衛居住正義 丁守中祭都更三箭

選戰倒數，國民黨台北市長候選人丁守中7日召開「三招救都更」記者會，除痛批4年來台北市劃定更新區域都更完成率不到1%，也重申當選市長後，將立即把住三地區容積放寬，並設立專責都市更新的都更局，盼以三招一舉徹底解決沈痾。

◎積極翻轉綠營票倉 侯友宜連掃三蘆市場

新北市長候選人侯友宜7日上午強力鎖定市場拜票，積極搶攻菜籃族票源，一個上午連續拜訪蘆洲信義市場、三蘆市場及永平市場，雖然三蘆地區過去是綠營傳統票倉，但侯友宜旺盛人氣絲毫不受影響，民眾一看到侯友宜爭相比出2號手勢喊凍蒜，沿途還有不少店家主動放鞭炮祝福，讓侯友宜感動直呼「我會加油」。

◎涉現金買票賄選 嘉市議員樁腳羈押禁見

不認識候選人，卻自掏腰包代為買票？檢調6日查獲賴姓樁腳涉嫌為東區某議員候選人以1票1000元代價，向選民買票，帶回至少5人訊問，查扣5000元現金，賴嫌堅不吐實，辯稱不認識候選人，受朋友之託而代為買票，檢方認定其涉嫌重大、有串供之虞聲押，法官7日裁定羈押禁見。

◎追跨國詐騙贓款3700萬 苗檢查扣主嫌38筆不動產

苗栗地檢署專案小組偵辦歐洲波蘭跨國電信詐騙集團，已針對集團首謀林姓男子，以涉組織犯罪防制條、詐欺取財罪嫌提起公訴，估計林男及集團詐欺3721萬3990元不法所得。檢方為利於日後沒收與追徵這些不法所得，偵查過程已向苗栗地方法院聲請裁准扣押林男名下不動產38筆及其所收藏的木雕藝品和畫作等。

(中時電子報)