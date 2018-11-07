比咖啡還有用！營養師推薦5大提神食物

比咖啡還有用！營養師推薦吃酪梨、綠色蔬菜、地瓜、香蕉、黑巧克力提神。(圖/shutterstock)

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中時電子報

現代人生活忙碌、工作壓力大，也變相壓縮了睡眠時間，導致早上起不來、上班打瞌睡、精神不濟，有統計顯示高達85%的美國民眾，起床後都覺得自己沒睡飽。除了喝咖啡提神，美國註冊營養師畢康姆( Jessica Beacom)更建議以吃酪梨、綠色蔬菜、地瓜、香蕉、黑巧克力的方式提神，不僅能擺脫對咖啡的依賴，還能補充營養、維持身體的能量。

一、酪梨

世界日報報導，畢康姆表示酪梨富含著泛酸(pantothenic acid，又稱維生素B5)可以使體內的細胞將食物轉換為能量，健康的脂肪與纖維，能幫助吸收食物營養，穩定飯後血糖。

二、綠色蔬菜

畢康姆指出，蔬菜裡的鐵、鈣、鎂、葉酸、纖維以及維他命A、C、E、K，吃了可以補充營養外，鐵和維他命C還有助於預防貧血、減少疲倦感，多吃綠色蔬菜對女生特別好。

三、地瓜

吃地瓜健康高纖又有飽足感，不但能降低消化的速度，讓能量緩慢的釋放，地瓜中的錳，更是處理蛋白質、碳水化合物和膽固醇的重要角色。

四、香蕉

香蕉能快速為人體補充營養，運動前、運動後都很適合食用，此外香蕉的天然糖分及碳水化合物，能讓身體充滿活力，最適合在累的時候來一根。

五、黑巧克力

最好挑選可可含量在75%以上的黑巧克力糖分較低，巧克力中的咖啡因及可可鹼能提神、改善心情，最適合在精神不濟時食用。

(中時電子報)

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